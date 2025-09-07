HOY TV《領廚爭霸戰》下周一首播　民間廚神爭奪逾百萬獎金獎品

香港人個個都是食神，在網上可以找到數之不盡、關於香港美食的專頁，大家不論是對街頭小食還是星級餐廳美食，都非常講究。香港人不止懂得吃，還識得煮，家家都有拿手菜！正因為「高手在民間」，HOY TV 77台特意製作全港矚目的飲食競技節目《領展鮮活街市呈獻：領廚爭霸戰》，在香港各區尋找民間烹飪高手，挑戰廚神寶座，爭奪總值超過港幣一百萬獎金獎品！ 節目將於9月8日首播，香港的隱世廚神有那些看家本領？觀眾可以拭目以待！

有線寬頻通訊有限公司商務營運總經理何哲圖先生(左五) - 《領廚爭霸戰》節目監製張志明先生(左七)與眾人合照。

十位藝人率先挑戰明星賽，街市藝人代表阿正、朱智賢和陳思圻。

是次比賽反應熱烈，參賽者來自不同背景，有師奶、家庭主夫、餐廳廚師⋯⋯位位都是美食愛好者！經過星級評判精挑細選，最後12位準廚神順利誕生！

參賽者之中還有大家熟悉的臉孔，張文采曾經是新聞主播，現在是自由工作者，常常在社交網站跟大家分享吃喝玩樂的資訊！辭去新聞主播一職，文采有更多時間投身自己的興趣，閒時可以煮煮飯、上烹飪班，對於要在鏡頭面前下廚，文采坦言有點緊張：「真係手都震埋！」

參賽者中還有一張大家熟悉的臉孔——「大家好，我是張文采！」

文采閒時喜歡下廚、參加烹飪班。

參賽者 張文采 - 街市藝人代表 朱智賢 - 參賽者 岑詠欣Beryl

還有一位參賽者Shirley梁兆楹，同樣喜歡在社交網站上跟大家分享美食資訊，尤其喜愛分享各種「手殘食譜」，在限時比賽中她總能用簡單的方式烹調出讓評判驚豔的味道！至於其他參賽者，有些更被星級評判點評是可造之才、明日之星，到底誰能夠突圍而出，成為比賽的終極廚神？

Shirley 梁兆楹同樣熱愛在社交媒體上分享美食心得，尤其擅長推出「手殘食譜」。

街市可算是所有美食愛好者都喜歡閒逛的地方，尤其是香港各區的街巿都各有特色，食材選擇眾多。《領廚爭霸戰》的比賽設計亦加入這個充滿香港特色元素，參賽者要先到香港各區領展鮮活街市購買食材，再馬上回到廚房比賽，至於比賽題目同樣包括茶記美食、兩餸一湯等符合香港人日常口味的菜式。

今次比賽除了請來Jacky余健志和Ricky張錦祥兩位星級名廚擔任評判，HOY TV還特意邀請多位星級朋友，包括黎彼得、楊天命、黃美棋等擔任評判，準決賽及決賽更分別由謝寧及黃淑儀GiGi姐坐鎮擔任重量級評判，每位評判口味各有不同，到底廚神名譽花落誰家？

本港兩大星級名廚張錦祥（Ricky）與余健志（Jacky）坐鎮主評判席。

剛離巢的黃美棋擔任星級評判。

星級評判楊國基Billy和李龍基。

星級評判楊天命。

星級評判關寶慧。

為了讓大家更快投入比賽的氣氛，節目在正式比賽前率先舉行明星賽，多位藝人朋友包括：阿正、妹頭、游莨維（一蚊Joe）、馬田、譚嘉儀、陳思圻、朱智賢、梁凱晴、利穎怡和樂翊榆，全程投入，施展渾身解數！明星賽限時一小時，每組要在限時之內煮出三道菜式，今次比賽題目是家的味道，不知道各位藝人朋友有甚麼代表菜式呢？比賽由阿正和妹頭擔任兩隊隊長，再挑選隊員參加今次明星賽，兩位隊長齊齊爭取美食KOL馬田為自己組效力，不知最後誰會搶到這位烹飪高手？十位藝人朋友，並不是個個都懂得煮飯，不過都各自發揮所長，就好像Vicky陳思圻，雖然長期站在煮食爐旁邊，不過她的作用並不是開爐煮食，而是另有作為！十位藝人令節目主持Coco蔣怡、評判Jacky和Ricky大感頭痛，不過他們的鬥智和爐火成功把比賽廚房炒熱！

十位藝人率先挑戰明星賽。

你都想投入熱鬧的氣氛？《領廚爭霸戰》誠邀各位觀眾參與「誰是廚神投票」，猜猜誰是終極廚神。只要你投選的參賽者成為最後冠軍，你便有機會得到豐富獎金和獎品！

《領展鮮活街市呈獻︰領廚爭霸戰》將於9月8日起，一連三星期，逢星期一至五晚上8:30，以及9月28日星期日晚上9:00播映。緊貼HOY TV 77台，投選你的心水廚神！

《領展鮮活街市呈獻︰領廚爭霸戰》

播放日期：9月8日起 逢星期一至五晚上8:30、9月28日星期日晚上9:00(終極廚神之戰）

播放頻道：HOY TV 77台

誰是廚神投票日期：2025年9月20日至9月26日

投票詳情：敬請留意HOY TV Instagram或Facebook專頁