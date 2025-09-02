呂爵安首度開腔談「婆媳關係」　讚小如豬強心臟冇介意演出後爭議

Edan呂爵安今午出席時裝品牌活動，完成個人演唱會後，一直稱「耍廢」的他，表示大部分時間留在家中與妹妹煲劇，問到既然小如豬已上台表演，可有想過兄妹檔演出，Edan表示：「以前公司有問過要唔要拍旅遊節目，然後193嚟緊同肥仔有節目要拍，問我畀唔畀阿妹做女主持，我梗係唔畀啦。阿妹如果要拍，梗係同我啦。」

Edan呂爵安與Marf邱彥筒，今午出席時裝品牌宣傳活動。（陳順禎 攝）

提到阿正爆料指小如豬單拖睇騷，全因搵不到朋友陪，Edan即指是小如豬問題，又指阿正同小如豬啱嘴型，而對於阿正想撮合中醫細佬與小如豬，Edan表示：「食下飯囉，4個一齊食，相士話佢2028年後先有姻緣。我都有八卦吓佢嘅狀態，佢都係睇有冇feel。」

Edan人讚妹妹心臟比自己想像中強大，完全無介意演出後的抨擊。（資料圖片）

對於小如豬演出後的評論，Edan表示妹妹當初拒絕上台，其中一個原因就是怕引起不少聲音，故演出前亦做好心理準備。「佢心臟比我想像中強大，完全無介意呢啲嘢。我就有符咪貼下囉，我都唔係好在意，可能到呢個階段對外界聲音已經無咩感覺。」

呂爵安大方回應良好婆媳關係︰「人生好開心嘅事，想佢可以見證到，所以有邀請佢嚟。」（陳順禎 攝）

而個唱尾場，爵媽與林明禎被拍到排排坐睇騷，被指婆媳關係良好，Edan表示：「係，媽媽坐佢隔籬，因為演唱會都係好大嘅事情，人生好開心嘅事，想佢可以見證到，所以有邀請佢嚟，其他就唔回應，多謝大家關心。」問到林明禎包到實都被網民鬧，Edan就表示，「冇諗咁多，純粹想分享呢件事情。」至於是否爵媽與明禎第一次見面，他重申：「私人嘢唔回應太多。」至於明禎對演唱會的評價，他微笑回應：「跟大家評價差唔多，好睇。」