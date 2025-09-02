趙璧渝超性感泳裝宣布重投工作　火辣比堅尼曬豐胸長腿

7月剛踏入36歲的TVB小花趙璧渝（Osanna），由《法證先鋒IV》只穿內衣危站天台，到《逆天奇案2》妹頭一角，成功入圍角逐飛躍進步女藝員。擔任豐胸代言人後身材升級，近日分享三點式泳照澎湃上圍相當震撼。



趙璧渝憑無綫劇《逆天奇案》系列入屋。（IG@osannachiupikyu）

趙璧渝自2013年已開始參與劇集拍攝，透過第26期藝訓班簽約無綫的她，已推出的參演劇集超過80部

趙璧渝、趙穎琪。

趙璧渝與妹妹趙穎琪泳裝好養眼。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝加入TVB 十二年，之前獲邀擔任豐胸代言人，毫不吝嗇分享好身材，近日展示出多張三點式火辣泳裝照，超長白滑長腿兼大曬好身材，享受陽光：「呢個夏天吸收多咗好多維他命D，玩完一個暑假，除咗曬黑咗仲食得太開心，要開始準備返個狀態同心態，努力減肥，努力美白，努力工作。」

趙璧渝養眼三點式泳照。（IG：@osannachiupikyu）

