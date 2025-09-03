港姐亞軍施宇琪法令紋深嚇親人？　街頭自拍淡妝出鏡反獲讚

《2024 香港小姐競選》已塵埃落定，但三甲賽果卻引起不少爭議。亞軍7號施宇琪 （Angela）競選當晚妝容極濃，被網民吐槽「樣老、唔靚」，有初選未能入圍的女仔在抖音分享面試當天，與亞軍施宇琪和季軍袁文靜（Jane）拍攝的視頻，當時的施宇琪淡妝出鏡，網民即為她平反：「這樣看7號還不錯呢！怎麼直播裡面那個法令紋那麼嚇人！」

應屈港姐三甲出爐，不少人戥1號李尹嫣和3號蔡華英唔抵。（電視截圖）

亞軍施宇琪競選當晚法令紋勁深。 （電視截圖）

有參加過今屆港姐的「麥麥」，未能晉身最後14強，但見三甲港姐出爐即來湊熱鬧，在抖音分享自己與亞軍施宇琪和季軍袁文靜（Jane）在將軍澳電視廣播城門外的合照，寫著：「啊啊啊，我的珍貴視頻！很幸運跟香港小姐亞軍和季軍一起拍過一個視頻」。影片可見，當時天氣已黑，身材高䠷的袁文靜負責拿手機拍攝，露出招牌既親切又可愛笑容；而站在中間的施宇琪原本一直玩手機，見鏡頭影住即有反應，當時的她只化了淡妝，反而更加秀麗，網民紛紛留言：「亞軍真的很好看，只是真的決賽晚上妝容不行，唉，大家看看她的平時視頻和照片好吧，智慧與美貌並重，實至名歸」、「這樣看7號還不錯呢！怎麼直播裡面那個法令紋那麼嚇人」、「亞軍素顏不算醜，可能化妝師原因」、「亞軍英氣，五官立體」等。

亞軍施宇琪和季軍袁文靜喺面試後玩自拍。（抖音@麥麥）

仲有另一位落選女仔「麥麥」（左一），施宇琪淡妝仲好睇。（抖音@麥麥）

現年26歲的施宇琪（Angela Stanton）本身是中、英混血兒，爸爸是英國人，媽媽是香港人，家族5代都是劍橋畢業生，太爺更有份建立香港的聖約翰座堂。施宇琪施宇琪在參賽期間曾表示自己並不是傳統很適合選美的人，因為自覺樣貌好MAN，而且又是「肥妹」，為參選減去40磅。而當選後，她接受傳媒訪問亦直認笑得不好看，但不會做醫美或整容改善，自信地說：「我笑得唔好睇唔係因為五官唔好睇，而係真係唔識笑，我有1年時間，相信之後大家都會見到我笑得愈來愈靚。」

出爐港姐亞軍施宇琪（Angela）家中五代都是高材生，全部在英國劍橋畢業，她也一樣，不但於大三當選了劍橋中國學生會主席，最後更以一級榮譽成績畢業。（資料圖片）

施宇琪說認為這件事不值一提：「我又唔覺得係一件我人生中重要嘅事，所以都大概忘記咗大部份嘅嘢。」（資料圖片/葉志明攝）

有網民認為樓主純粹被施宇琪外表吸引，十分膚淺。（IG@ angela_lustanton）