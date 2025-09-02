港姐2025｜李尹嫣媽媽力撐愛女民選冠軍　戥唔抵被批情商低急刪Po

《2025香港小姐競選》已經圓滿落幕，三甲分別為冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪及季軍袁文靜，但1號李尹嫣（Victoria）就大熱倒灶，只奪得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩個獎項，不少網民對於她未能入三甲都大感可惜。而李尹嫣的媽媽李安妮事後亦有在社交平台發文，大讚女兒是「民選冠軍」，並公開感激外界對愛女的支持！

（左起）亞軍施宇琪、冠軍陳詠詩、季軍袁文靜。（資料圖片）

1號李尹嫣（Victoria）。（資料圖片）

01 李尹嫣 Victoria

李尹嫣滿意自己身形。（資料圖片）

只奪得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩個獎項。（電視截圖）

李尹嫣媽媽李安妮在圈中人緣甚廣，除了是羅霖的好友兼經理人之外，與錢小豪、艾威、苑瓊丹等人都十分熟絡，自女兒李尹嫣參選港姐以來，李安妮經常公開大讚愛女由細靚到大，落力谷人氣！日前李安妮曬出與李尹嫣的合照，並寫道：「民選冠軍，2025年香港小姐選舉昨晚正式閉幕，賽果已經公布，雖然網上有很多不忿的聲音，不管賽果如何還是尊重主辦方的決定，一切自由最好的安排，但是從昨晚到今天網上有太多的聲音支持女兒了，我還是要在此謝過，感激不盡！女兒還有很多進步的空間！感恩大家對她的愛戴！」

李尹嫣同媽媽李安妮。（小紅書圖片）

李安妮是羅霖的好友兼經理人。（小紅書圖片）

在圈中人緣甚廣。（小紅書圖片）

十分熟絡。（小紅書圖片）

李安妮戥女兒唔抵。（小紅書截圖）

不過就有網民認為李安妮雖然是替女兒不值，但用詞不夠恰當，不應用「愛戴」來形容，又指她情商低：「別給女兒招黑了」、「最後九個字不如不說」、「確實不太會說話」。而李安妮事後更刪除帖文，似乎是避免為女兒惹來負評。李尹嫣於英國著名學府Cheltenham College修讀音樂本科，是何超蓮、莫文蔚師妹。李尹嫣16歲開始學唱歌，專攻Jazz Vocal，擅長彈琴、豎琴 、粵曲、花式溜冰、拉丁舞、爵士舞及芭蕾舞，她在決賽才藝表演環節以粵劇表演一鳴驚人，泳裝環節同樣口才了得，可惜最後三甲不入。

1號李尹嫣表演粵劇有35票。（陳順禎攝）

今年21歲的1號李尹嫣（Victoria）明顯修身成功。（影片截圖）

王汛文頒發友誼小姐予1號李尹嫣（Victoria）。（影片截圖）

