俠醫｜丁子朗「奸到出汁」登場搞破壞　劉佩玥表裡不一呢面好恐怖

TVB新劇《俠醫》由陳萍作為監製，陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演，首集已經有不少緊張又刺激的畫面。昨日（2日）第二集除了繼續有奸人夫婦鄭子誠及江欣燕外，他們的兒子鄧世慳（丁子朗 飾）亦「奸住登場」。

第二集除了繼續有奸人夫婦鄭子誠及江欣燕外，他們的兒子鄧世慳（丁子朗 飾）亦「奸住登場」。(《俠醫》截圖)

首次飾演奸角的丁子朗一出場已經帶有濃濃的奸角味，舉手投足都自帶「敗家仔」的味道，他一開始就踢爆鄭子誠與地產經紀劉佩玥「有路」，才急於想買該豪宅：「唔怪得突然想買樓啦，原來同個地產經紀有路！不過我溫馨提醒你，你用公司名義買樓，仲要咁大銀碼，你氹得掂啊媽，都要過得到股東嗰關，例如姑媽。」

首次飾演奸角的丁子朗一出場已經帶有濃濃的奸角味。(《俠醫》截圖)

丁子朗舉手投足都自帶「敗家仔」的味道。(《俠醫》截圖)

丁子朗踢爆鄭子誠與地產經紀劉佩玥「有路」。(《俠醫》截圖)

之後鄭子誠及江欣燕去了陳豪家與盧宛茵「商量」買樓事宜，當陳豪提出買樓時間是否合適，丁子朗即反駁因為陳豪他們打對台才令生意下跌。丁子朗此話一出馬上令陳豪感到不爽，但他繼續說：「你以打假為名，實質上用姑丈凌任遠個名嚟sell自己product，我記得啱啱入公司嗰陣，啊爸同我講你自立門戶之後就唔會再干涉我哋任遠藥廠嘅所有運作，你還你，我哋還我哋。」這一番說話已經令到他的「乞人憎度」直線上升。

鄭子誠及江欣燕去了陳豪家與盧宛茵「商量」買樓事宜。(《俠醫》截圖)

丁子朗即反駁因為陳豪他們打對台才令生意下跌。(《俠醫》截圖)

陳豪嬲到震。(《俠醫》截圖)

鄭子誠同江欣燕好欣賞丁子朗講嘅嘢。(《俠醫》截圖)

丁子朗的一番說話已經令到他「乞人憎度」直線上升。(《俠醫》截圖)

除了丁子朗及鄭子誠夫婦是奸角外，當然不能少了另一位奸角劉佩玥，首集講到她會用非常手段奪得生意外，原來她亮麗的外表下，竟然「表裡不一」。地產老闆林溥來向劉佩玥表示佣金需與張曦雯對分時，她先呆了一下，然後唯有接受說：「好啊！」但是一轉頭劉佩玥就在後巷對著雜物拳打腳踢。劉佩玥兇狠的樣子連旁人都為她感到深深不忿，但是張曦雯突然在後巷出現，讓劉佩玥馬上變面，變回乖乖的一朵小花。張曦雯問她：「你點啊？」劉佩玥強顏歡笑兼句句帶骨向張曦雯說：「冇啊，最近有啲大壓力啫，邊得好似你咁乜都唔做就分一半啊？」張曦雯帶著歉意說：「不如我今日請你食返餐飯啊？」

劉佩玥用非常手段奪得生意。(《俠醫》截圖)

劉佩玥在後巷對著雜物拳打腳踢。(《俠醫》截圖)

原來劉佩玥亮麗的外表下，竟然「表裡不一」。(《俠醫》截圖)

劉佩玥突然認真說：「你覺得一餐飯就可以還呢個人情？」但是她馬上收回這個認真的表情回復佻皮說：「起碼都食足一個月啦。」張曦雯最後都沒有發現劉佩玥恐怖的一面。

劉佩玥突然認真。(《俠醫》截圖)

但是劉佩玥馬上收回這個認真的表情回復佻皮。(《俠醫》截圖)