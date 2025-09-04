馬會攜手XIX選拔Now United中國香港區新成員曾家瑩 說好香港故事

國際流行音樂組合Now United的中國香港區成員選拔日前正式落下帷幕，最終香港新世代歌手、饒舌歌手及舞者曾家瑩（Ariel）脫穎而出，成為組合最新一員。今次選拔是香港賽馬會與國際娛樂品牌XIX Entertainment（XIX）策略性合作下「星動發展計劃」的成果，從選拔到專業培訓，再到正式亮相，這趟旅程對曾家瑩而言，不僅是夢想成真，更是「人生中最大的勝利」。



「行動才能得到運氣」

「首先就非常之開心，好興奮！」在談及獲選感受時，曾家瑩的喜悅溢於言表，「因為選拔的參賽者都非常優秀，對我個人而言，這應該是我人生之中最大的勝利。」過往曾有過不少與成功擦身而過的經歷，這一次的機會讓她倍感珍惜。

Ariel形容今次獲選是「人生中最大的勝利」。

在早前的專業培訓班中，她有機會跟隨荷里活星級導師學習，包括世界級舞蹈總監Nicky Andersen和國際知名的聲樂教練Berkley The Artist。對此，曾家瑩認為得著甚豐：「最可貴的是可以從這麼高級的導師口中，聽到他們分享自己的經歷，同時在表演技術上學到很多，這令我對自己的方向更加清晰，也提升了自信心。」如今成為Now United的中國香港代表，她坦言感到一份責任，希望讓世界看見香港年輕人的活力與熱血。放眼未來將隨團隊到葡萄牙、巴西等地進行世界巡迴演出，她對未來充滿期待，希望能藉此機會「多看看世界，打開眼界」。

回望這段追夢之旅，她最想分享給年輕人的，是「堅持」二字。她透露自己也曾有過放棄的念頭，尤其是在韓國感到迷惘時，一位陌生男士在街上的一番話點醒了她：「他告訴我，韓文中『幸運』的『幸』是與『行』同音，代表只要你繼續行動，就會得到運氣！」這番話讓她堅持了下來，最終抓住了這個難能可貴的機會，「我今天能站在這裡，證明他說的話是對的！」

Ariel認為「堅持」是實現夢想必備的條件。

郭富城任「星動策展大使」勉勵年輕人勇敢追夢

為鼓勵更多年輕人追尋夢想，大會更邀請亞洲舞台巨星郭富城出任香港賽馬會「星動策展大使」，代表培養和推動新興藝術家的願景。郭富城一向積極提攜演藝新力量及全力支持更多表演者及創作人踏上夢想舞台，與馬會推動青年追夢與人才發展的理念不謀而合。

香港賽馬會「星動策展大使」郭富城在活動上表示身為馬主兼愛馬之人，多年來見證馬會對社會的貢獻，馬會舉辦的世界級賽馬盛事，不僅讓香港享譽國際，更在香港及全球推動無數慈善與社區項目，實踐「建設更美好社會」的承諾。今次Now United 更是一個充滿活力的項目，他認同馬會在培育青年人才方面的努力，並期望透過這次難能可貴的機會，激勵年輕人勇敢追夢，在國際舞台展現他們對音樂與舞蹈的熱情，可以在世界舞台發光發亮。

XIX Entertainment創辦人Simon Fuller（左八）、旅遊事務專員張馮泳萍（右七）、旅遊事務副專員朱瑞雯（左七）、馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋（左六）、馬會公司事務執行總監譚志源（右六）、香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（中）與Now United成員合影。

香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（中）與Now United中國香港區代表曾家瑩（Ariel）（右五），及其他成員合照。

馬會與XIX Entertainment聯手 啟動「星動發展計劃」

今次「星動發展計劃」源於香港賽馬會與XIX Entertainment建立的策略性合作夥伴關係。XIX創辦人、國際著名娛樂及體育製作人Simon Fuller在談及選拔過程時表示，他不僅是尋找一位能歌善舞的表演者，更希望找到一位與眾不同、獨一無二的成員。他強調：「我想要一個擁有強大內心、靈魂和熱情的人，因為我希望這個人能激勵數以百萬計的年輕人。」

香港賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋直言，早於Ariel試鏡時，已經被其展現的熱情和力量深深打動。

最終Ariel能夠脫穎而出，香港賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋坦言早於試鏡時，便被她所展現的熱情和力量深深打動：「她有一顆堅毅的決心，之前參加過很多比賽，有成功有失敗，但來到這裡，依然能抓住走向國際市場的機會。」他亦透露Ariel與Now United的動向，團隊將會留港拍攝真人騷及音樂影片，當中他們將會走訪香港不同景點及馬會的設施，如馬場、會所等，與馬匹和騎師進行有趣互動等等。這些經歷將會被製作成一系列的紀錄片式節目，並在馬會及Now United的社交平台發布，向世界各地觀眾說好香港故事。

