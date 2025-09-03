盛品儒逝世｜蔡一鳳回魂夜悼念亡夫　備齋菜：每一道都盛滿了思念

前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳（Michelle）及一對年幼子女。昨晚（2日）蔡一鳳在社交平台以「傳統中的思念」為題發文悼念，透露女兒十分掛念爸爸：「今日是傳統中的『回魂夜』，按照長輩囑咐，為James備了一桌齋菜。每一樣都必須是單數，每一道都盛滿了思念。兒子反常早早入睡，因為他相信我說的，今晚早點睡爸爸會來夢中相見。女兒一直吵著要去飯廳等爸爸回家，攔不住她趁我轉身時飛奔上樓，嘴上說要拿Labubu娃娃，但我知道——她只是想看看爸爸有沒有在飯廳里等她。今晚她一直掛念著爸爸，一直想去飯廳，哭著說想爸爸，我陪她翻舊照片聊到十點多她才睡去。原來孩子不是不懂悲傷，只是他們的眼淚來得更遲一些。」

前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日病逝，終年48歲。（視覺中國）

在盛品儒人生最後階段，太太蔡一鳳陪伴在側，原本還盼望老公身體能好起來。（視覺中國）

蔡一鳳為先夫盛品儒發訃聞。（IG@Michelle Chua 蔡一鳳）

蔡一鳳表示近日與James在夢中相見，彷佛他的靈依舊守護著她和一對子女。（IG@Michelle Chua 蔡一鳳）

蔡一鳳表示近日與James在夢中相見，彷佛他的靈依舊守護著她和一對子女。（小紅書）

蔡一鳳為盛品儒備了一桌齋菜。（小紅書圖片）

盛品儒的喪禮於8月31日在香港殯儀館設靈，喪禮採佛教儀式，9月1日出殯，靈柩隨後火化。蔡一鳳指雖然喪禮已經完畢，但傳統儀式仍在繼續：「四十九天法事、每日焚香、每周祭奠…感恩許多朋友發來邀約想陪我散心，但眼下確需時間消化這一切。除了處理孩子們學校積壓的事務，今日又接下了兒子班級家長代表的職責。生活推著人向前，甚至來不及悲傷。」最後她又自言：「我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：『Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。』承您貴言，待度過這段時光，我必如凤凰涅槃，浴火重生。療傷要靠自己，愈合才能徹底。感謝所有牽掛，我始終相信：愛和責任，能讓人跨越一切苦難。」

盛品儒9月1日出殯。（吳子生攝）

傳統儀式仍在繼續。（小紅書圖片）

悼念亡夫。（小紅書圖片）