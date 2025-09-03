小男人周記｜鄭丹瑞陳恩碩聯手監製　6位演員分飾50角色喜鬧舞台

上世紀80年代廣播劇神話《小男人周記》，由資深跨媒體文化人鄭丹瑞創作，曾以小說、電影及電視劇等不同面貌出現，是風靡全球華人的經典愛情小品，如今由鄭丹瑞授權爆炸戲棚藝術總監陳恩碩，一手包辦作曲、填詞、編劇、導演，並由二人共同監製，以音樂劇形式登場，以超過20首抵死啜核又浪漫的原創歌曲貫通全劇，探討都市中男女兩性關係的悲歡離合，嬉笑怒罵，笑中有淚。

鄭丹瑞與陳恩碩聯手創作《小男人周記》音樂劇。（大會提供）

該創作於前年完成41場試演後，即將於取址港島西區為劇目量身打造的「爆炸戲棚西區劇場 Boom Theatre West End」正式上演，承接全港首齣長壽音樂劇《我們的青春日誌》跨越700場的成功，成為全港第二齣長壽音樂劇，大會於9月2日假即將落成的劇場舉行媒體發佈會，由陳恩碩及鄭丹瑞偕演員跟媒體朋友見面，並率先呈獻劇中精采選段。預演優先場將於9月12日起上演，並訂於10月3日正式首演，預演場門票現正熱賣中。

鄭丹瑞頒贈「師父仔」直幅予陳恩碩。（大會提供）

發佈會上，鄭丹瑞講述把這個IP交託予陳恩碩創作音樂劇的前因後果：「記得在2017年首次欣賞陳恩碩的作品，當時已有驚艷的感覺，翌日就約了他見面，並邀請他創作《小男人周記》音樂劇。當時他表示未有戀愛經驗而無從入手，沒想到三年後的2020年，卻突然收到他為《小男人周記》音樂劇創作的第一首歌曲。試聽後我覺得：『中！就是這種感覺！』於是放心將這重任交託給他。如果大家有欣賞過陳恩碩創作的第一齣長壽音樂劇《我們的青春日誌》，會知道該劇的內容是講追夢，而且不只是鼓勵年青人追夢，還提到成年人，包括接近退休的人也可以追夢。而我這個年近70的人的夢，也是由陳恩碩幫我去追，還超額完成！《小男人周記》不只是音樂劇，還是長壽音樂劇，還為它量身打造了這個專屬劇場，每星期上演六場演出。我年紀比陳恩碩大，可是在音樂劇的領域，卻是他一直在帶領我，讓我開眼界。所以我已拜他為師，並稱呼他為『師父仔』！」

鄭丹瑞開心年屆70，仲有人幫自己圓夢。（大會提供）

曾於電影版飾演男主角梁寬的鄭丹瑞，親自剖析扮演梁寬的必備素質，隨即介紹兩位將於長壽演出中飾演梁寬的兩位特邀演員，譚永浩及劉威煌到台上與媒體朋友見面。隨後，有份參與《小男人周記》演出的爆炸戲棚演員廖嘉敏、駱靖琳、連佳麗、馮凱淇、李宙熹、麥樂同、余惠明及何駿良亦獲邀到台上逐一亮相，並由親手發掘和培訓他們的陳恩碩逐一介紹。