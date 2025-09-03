偷偷記得｜梁祖堯念記婆婆的手鏈 　岑寧兒最愛車廂中的音樂空間

由風車草劇團主辦、Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場，將於2025年11月28日起假葵青劇院演藝廳舉行。在今日（3/9）舉行的記者會上，風車草劇團三大台柱：梁祖堯、湯駿業（AhDee）及邵美君，與首度參演舞台劇演出的岑寧兒（Yoyo Sham），跟大家分享他們，偷偷記得的內心世界。

《偷偷記得》絮語音樂劇場是一個有關回憶的故事，說起偷偷記得的回憶，眾人在台上分享了埋藏在內心的回憶碎片，阿祖道：「我會諗起同一啲已經唔喺度嘅屋企人嘅相處點滴，明明係甜蜜、開心回憶，但一想起總會好懷念佢，好似已離世嘅婆婆送我嘅手鏈，我連戴住佢都唔捨得，而家只會袋住佢、紀念佢。」

AhDee則道：「講起回憶，我就會諗起聖鬥士星矢，因為星矢影響咗我成個人嘅性格，覺得好多事情肯努力，燃起小宇宙，就可以改變呢個世界，就會有奇蹟發生。我而家仲有星矢嘅紅白機遊戲帶，每次見到都會諗起讀緊書，仲係傻更更，覺得乜都有可能嘅自己。」

阿君的是一段睹物思人的回憶，她說：「我妹妹移民後，曾經送我一件背心，上面有佢親手畫嘅鮮花圖案。妹妹好鍾意送我手作禮物，亦總會提醒我，要記得身邊好平凡嘅小事情、小確幸。」至於Yoyo就回想起在加拿大升學的日子，她分享道：「我喺加拿大讀大學嘅時候成日都要揸車，所以我成日都會偷偷記得好自由自在、無拘無束嘅揸車感覺。嗰陣仲會喺車裡面播CD，加上車廂係一個好私人嘅空間，我可以勁大聲唱歌，所以我好掛住揸車聽歌呢件事。」