BL劇《逆愛》年度爆紅橫掃收視榜　古風《紫陌紅塵》接力成大熱

對於腐劇迷來說，今個月無疑是BL劇的狂歡月！無論是古裝還是現代、復仇還是奇幻，總有一部能夠觸動你的心弦！以下為你詳細介紹本月不容錯過的五部BL劇集，觀眾即可到Viu收看。

古裝BL皇族浪漫《紫陌紅塵》

古風BL劇《紫陌紅塵》講述無望繼承南國大統的六皇子蕭雲澤（弭金飾）偶然救下段子昂（張哲旭飾），二人最終對彼此產生了超越世俗的感情！在第八集中，蕭雲澤更打算為愛情放棄麵包：「我想好了，要是我們在一起的話，這皇族身份必然是一大阻礙，如果你願意的話，我想和你一起穿起這布衣，我們一起隱於林間、遊歷山河。」此時南國太子發動兵變包圍六皇子府，段子昂希望蕭雲澤逃離保命，蕭雲澤卻拒絕；段子昂為保護蕭雲澤殺死太子，太子的死卻使二人心生間隙，蕭雲澤只求兩人此生不再相見，趙子昂毅然出走，再次踏上旅程⋯⋯

《紫陌紅塵》開播後，不少觀眾都被弭金和張哲旭的感情線甜到！二人也不避嫌公開了合體vlog，如相約錄音、私下聚餐的畫面，讓劇迷直呼：「他們的Vlog根本是真情侶戀愛紀實」、「看得出來他們感情很好」，劇中的台詞亦被大讚是撩弟天花板如「山河萬里，只有你才是我想要的自由」、「你記住，我的心只屬於你」，難怪該劇成為最新大熱BL劇。

劇中的台詞亦被大讚是撩弟天花板如「山河萬里，只有你才是我想要的自由」、「你記住，我的心只屬於你」，難怪該劇成為最新大熱BL劇。

年度爆紅BL傳奇《逆愛》

改編自柴雞蛋小說，《逆愛》講述吳所畏（梓渝飾）為報復前女友，設局勾引她的現任男友池騁（田栩寧飾），吳所畏原本只想出氣，卻在與池騁的互動中逐漸動心，兩人從敵對、曖昧到坦白心意，最終克服萬難真心相愛，從此過上幸福美滿的生活。

要說《逆愛》是年度爆紅BL劇集絕不為過！兩位主角梓渝和田栩寧不但藉此徹底翻紅，田栩寧的微博指數更是連續四天直接破億、代言三款護膚產品10分鐘售罄，兩度擠爆電商伺服器，難怪不少網民直指《逆愛》是一部現象級的作品：「感覺全世界都在看」、「他們從查無此人到一戰成名」，如果你還未追上這部年度爆劇，現在即可到Viu足本重溫。

醫療背景愛情泰劇《甜心醫生》

醫學院二年級學生Mild到工程學院探望哥哥Mud，卻發現Mud和前大學明星Knight大打出手，Mild不小心打了Knight一拳，隨即爆發負面流言！為了避開複雜的校園紛爭，Mild對外謊稱自己Knight的妻子，對此感到有趣的Knight當眾親了他！實習醫師Kan和工程學院的Per發展了一夜情、還有青梅竹馬Tum和Klah，三對醫學生遇上工科男，誰又會贏走誰的真心？

奇幻愛情魔法泰劇《親愛的占卜師》

《親愛的占卜師》 以命運和愛情為題，講述重症專責醫生Thap自小理性不迷信，某次他機緣巧合下接受了塔羅牌占卜師Inthu的占卜，Inthu警告他即將遭遇不幸，甚至會因此喪命，他的生活由此出現了意料之外的混亂！為了保障自己的人身安全，Thap在Inthu的幫助下暫時逃離了城市生活，兩人也展開了一段奇幻的神秘情緣⋯⋯

校園愛情甜蜜邂逅《Only Boo!》

Moo是一所男校的十二年級學生，他的夢想是成為一位偶像，然而他對學校食堂的咖喱飯店主Kang深感興趣！他既想得到Kang的愛，又想實現自己的明星夢，可惜當被告知他不被允許談戀愛時，Moo頓時陷入愛情和夢想間的抉擇⋯⋯

以上多部BL劇集已於Viu上架，腐女們千萬不要錯過，準備好沉浸在這幾部 BL 劇的魅力之中吧！