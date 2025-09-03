中年好聲音4｜鄔友正跟炎明熹唱歌老師惡補　骨折仍風雨不改上堂

1997年港姐冠軍翁嘉穗的老公鄔友正，早前參加TVB節目《中年好聲音4》海選，連月來秘密練歌，但因骨折、連日腹瀉等狀況影響發揮，晉級無望，他發文表示：「別人是先識唱歌，然後參加中年好聲音四！我不識唱歌，但報了中年好聲音四，才學唱歌！學了三個月唱歌，便踏上比賽舞台，完成了追夢，做咗個找數男人！過程真的好享受！現在曲終人散，重操40年的故業！」

其實鄔友正早在去年已表明有興趣參加比賽，為了惡補歌唱技巧，鄔友正近月一直跟炎明熹的唱歌老師高晨維學唱歌，更風雨不改，相當有恆心！日前高晨維都撰長文大讚這位學生，近三個月以來，幾乎每日早上都會準時出現上堂，她更特別提及兩件深刻難忘的事：「第一件當然就係呢三個月黎經歷左8號風球同兩次黑雨，其中一次黑雨聽鄔生司機同事轉述，開車無幾耐已經遇到前面路段山泥傾瀉，同事都建議不如調頭返屋企啦！點知鄔生話：『呢條路行唔到就搵第二條路啦！一定要去到！』嗰日，係唯一一次鄔生遲左黎到，咁嘅情況下都只係遲左15分鐘。」

今年7月鄔友正因跌倒致骨折，腳腫到似豬蹄，但他依然堅持上堂，令高晨維都不禁驚嘆：「回想三日以來，有乜理由一個人骨折左仲可以咁忍得，繼續連續黎三日！骨折係好痛好痛，根本無可能忍到！佢就真係活生生一個前所未有嘅例子：真係無野阻到佢學習，向著一個夢想進發。」高晨維大讚71歲的鄔友正勇於挑戰自己，最後順利完成比賽，更大爆翁嘉穗全程傍實照顧：「鄔太起初口講話唔支持鄔生參加，但係其實一直都好緊張，成日黎陪伴支持，為左鄔生參賽，仲睇左三個鐘中四直播！見到佢哋兩個幸福恩愛，真係非常感動。🥹❤️鄔生一直眼中只有家庭同工作，而家加埋唱歌，繼續加油！好好享受旅程！🤟🏻」相當恩愛！

