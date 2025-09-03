「飛躍男藝員」疑鋪路轉行做寵物美容　服侍佘詩曼愛犬細心剪毛

演員十分被動，工作機會不穩定，不少藝人都會發展副業或學習一技之長傍身，而曾於TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步男藝員」的馬貫東，似乎亦深明此道。雖然馬貫東演出的《俠醫》近日正熱播中，但他仍頻頻在社交平台分享寵物美容的影片，疑似為隨時轉行鋪路，從最新帖文所見，馬貫東近日的「VIP級客人」更是「三屆視后」佘詩曼！

馬貫東於《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步男藝員」。（IG@ maboboma）

馬貫東近日疑為轉行鋪路。（IG@ maboboma）

近日佘詩曼在其Instagram上載了一段為愛犬Gaga扮靚的短片，片中親手操刀的「星級寵物美容師」正是馬貫東。從畫面可見，馬貫東的準備工夫相當齊全，他先溫柔地為Gaga修剪指甲、清潔耳朵，再抱牠到浴缸洗澡，每個步驟都一絲不苟。最考驗功力的剪毛環節，他更是全神專注，手勢純熟穩定，完全不似業餘初哥。

馬貫東近日為佘詩曼的狗狗Gaga美容。（IG@ maboboma）

除了修甲，又幫Gaga採耳，見Gaga都十分淡定，沒有郁來郁去，應該相當舒服。（IG@ maboboma）

最考驗功力的剪毛環節，他更是全神專注，手法純熟。（IG@ maboboma）

馬貫東更幫Gaga設計對白：「剪好啲呀！唔係我媽咪會打你㗎！」（IG@ maboboma）

享受完「一條龍」服務的Gaga煥然一新，佘詩曼抱著愛犬與馬貫東開心合照，並在帖文中大讚：「Gaga知道馬東哥哥最近學緊寵物美容話想試吓喎～ 果然快靚正！」得到視后認證，無疑為馬貫東的副業蓋上了一個「金漆生招牌」。而馬貫東亦有發文：「Gaga 真係好乖好可愛 又好有耐性俾我幫佢沖涼修毛 Thanks @charmaine_sheh 等我再深造多啲萌竉裝 下次幫Gaga剪個超級可愛嘅萌竉造型」

佘詩曼發文撐馬貫東，讚他的手勢快靚正。（IG@ charmaine_sheh）

馬貫東與佘詩曼私交甚篤，曾合作《絕代商驕》、《新聞女王》等多部劇集，並在拍攝《正義女神》時變得熟絡。對於「轉行」一說，馬貫東受訪時透露，學習寵物美容的初衷是為了照顧家中的幾隻愛貓，沒想到愈學愈上癮，過程中發現單是狗狗都已有不同剪法，會在寵物店邊學邊做，嘗試不同造型，似乎對這行充滿熱誠。

馬貫東透露自己是為了愛貓而學寵物美容。（IG@ maboboma）