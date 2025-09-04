黎宣逝世｜導演梁國斌讚演戲認真　為客串戲份花一個月籌備極敬業

資深演員黎宣於8月28日凌晨安詳辭世，享年93歲。她出身電影世家，曾在多部經典劇集如《真情》、《大時代》中飾演深刻母親角色，留下無數經典回憶。黎宣與丈夫恩愛超過70年，生活低調且溫馨，離世消息令影迷和演藝圈深感惋惜，眾多前輩和後輩紛紛悼念，尊敬她對香港影視界的貢獻與堅持。

有超過20年的製作經驗、曾參與多部TVB劇集製作的電影導演梁國斌，對黎宣的敬業精神留下深刻的印象，他向《香港01》講到：「我記得當時是開陳小春《鹿鼎記》，那時我是做PA（助理編導），是添哥（監製李添勝）的劇。一早要搵定演員，宣姨做鄭克塽（郭耀明飾）的太夫人，那時是找她客串。客串的時候，早上告訴她，要回來造型，不過有排都未拍，添哥那時是四十集，她在三十多集出現，那時通知了她，她說好。」

而黎宣的敬業精神，並不單止在現場的發揮，而是一早已為演出作充足的準備，梁國斌續說：「收線之後，她再打給我，問我有沒有道具，我說有。當時跟服裝傾好，有一個水煙壺，因為《鹿鼎記》是清朝，她演一個前朝明朝的鄭太夫人，所以有個水煙壺給她。她說可以約我拿嗎，我說好，我收工拿給你。那時我就收工，去了地鐵站跟她交收。」

黎宣眼神好勁。（劇集截圖）

黎宣對眼都識做戲。（劇集截圖）

提早一個月拿道具，當然有原因，亦令到黎宣在試造型當日已經非常有神態。「隔了幾星期，到真的要造型，造型已經很厲害。之後拍的時候，她完全懂得用，我猜她應該不是一個抽煙人，她完全懂得用，我覺得很厲害。那個年代，沒有互聯網的年代，他們應該是去了圖書館、看書。所以她真的很厲害，很專業。」

梁國斌對黎宣對態度感到驚嘆，當時黎宣其實已經在《真情》爆騷，日程肯定緊密，拍完早廠再拍《鹿鼎記》，演戲真的只是為興趣，而且在《鹿鼎記》其實只有不夠兩組戲，因為只是一個客串角色，但黎宣用了接近一個月的時候去籌備，這就是專業。

而導演梁國斌在浸大電影學院擔任客席講師，他每年都會與學生分享黎宣的故事，他說：「我想學生明白，前期籌備同資料蒐集，唔止係幕後工作人員。」