足跡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《足跡》陸劇有王宛平作為編劇，張思麟為執導，由童瑤、丞磊、劉奕君、林允、王鶴潤領銜主演的一套以民國懸疑為題材的電視劇。早前童瑤憑《有你的時光裡》熱度上升，今次搭檔眾多實力派人氣演員，演繹三代人、三對有情人與一棟老房的百年流轉！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《足跡》電視劇情大綱

在二十世紀，上海法租界的一棟西式洋房連結起三個時代的人生故事。1930年代初，林斯允（林允 飾）抱着創辦婦產醫院的理想，學成歸國，剛抵達上海時就遭遇父親猝逝、哥哥負債累累、未婚夫背叛，以及黑幫律師程敖（丞磊 飾）上門逼債的困境，她毅然退婚起訴兄長，堅決迎難而上，創建了一所卓越的婦產科醫院。然而，抗日戰爭爆發，國仇家恨湧現，她與律師程敖（丞磊 飾）化解了最初的誤會，成為親密戰友，共同經歷風雨與考驗。

1950年代初，這所醫院轉型為服裝廠，林斯允的姪女易弋（童瑤 飾）夢想成為服裝設計師，卻因過往身份面臨生存與職業的挑戰，易弋有幸遇到了文樸（劉奕君 飾），她不僅找到職業方向，更與他萌生出感情。

1990年代初，這棟老洋房成為上海知名的賓館，易弋的孫女葉希寧（王鶴潤 飾）原本為朋友在這裏籌備婚禮，卻不小心捲入了一場陰謀，使她從機關單位失業。隨後，她下海經商，結識了同樣受挫的向北川（楊玏 飾），兩人在改革的浪潮中並肩奮鬥。三代人各自在不同時代留下獨特的足跡，老洋房見證了她們不屈的勇氣與力量。

《足跡》播出時間｜最新追劇日曆

《足跡》電視劇幾時播? 《足跡》一共有30集，9月4日起 愛奇藝&騰訊視頻全網首播，會員每日18:00更新2集(首日搶先看6集)，非會員每日18:00轉免1集(首日免費2集)。9月14日開啟加更禮直通大結局。

电视剧足迹@Weibo

《足跡》演員人物關係圖

电视剧足迹@Weibo

《足跡》演員

童瑤 飾 易弋

林斯允的姪女，懷揣設計師的夢想，但因過往身份面臨阻礙

电视剧足迹@Weibo

丞磊 飾 程敖

原為黑幫催債人，追債林家，後來被林斯允的執著打動，成為她的法律代理人

电视剧足迹@Weibo

劉奕君 飾 文樸

易弋在困境中遇上，幫助她找到就業方向，更有了感情

电视剧足迹@Weibo

林允 飾 林斯允

留洋歸來的醫學精英，將老洋房改為婦產醫院，在亂世中救死扶傷