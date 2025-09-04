名媛始祖大曬近5億超奢華莊園豪宅　逾3萬呎設影院球場瀑布泳池

美國超級名媛Paris Hilton是希爾頓酒店集團的繼承人之一，坐擁數百億身家，含着金鎖匙出身的她可謂千禧年代網紅名媛始祖，一舉一動都備受關注。今年年初，Paris Hilton位於馬利布（Malibu）的大宅因洛杉磯山火而付諸一炬，不過今年6月她就以6,310萬美元（約4.9億港元）買入位於Beverly Park的超奢華豪宅，近日已搬入新屋的她更大曬豪宅！

美國超級名媛Paris Hilton是希爾頓酒店集團的繼承人之一。（IG@parishilton）

作風大膽。（IG@parishilton）

Paris Hilton一家。（IG@parishilton）

Paris Hilton一家。（IG@parishilton）

該莊園豪宅曾屬於荷里活男星麥克華堡（Mark Wahlberg）。（Getty Images）

據知該莊園豪宅曾屬於荷里活男星麥克華堡（Mark Wahlberg），由著名建築師Richard Landry設計，佔地6.2英畝（約2.8公頃），建築面積達30,500平方英呎，共有12間臥室和20間浴室，設有家庭影院、健身房、酒窖、雪茄地窖、品酒室，還有運動場、滑板場及一個五洞高爾夫球場。而室外度假村式游泳池設滑水道、迷你瀑布，更有兩個水療中心。

佔地6.2英畝（約2.8公頃），建築面積達30,500平方英呎。（MLS）

莊園豪宅。（MLS）

家庭影院。（MLS）

地窖。（MLS）

健身房。（MLS）

戶外花園。（MLS）

戶外花園。（MLS）

瀑布泳池。（MLS）

運動場。（MLS）

高爾夫球場。（MLS）

滑板場。（MLS）

滑水道。（影片截圖）

泳池。（影片截圖）

Paris Hilton曬出同仔女仔在泳池同花園玩的照片，她更在花園草地擺放了大型遊樂設施，讓一家大細都可以盡情玩！而屋內設計甚具氣派，入門可見雙樓梯，樓底極高，客廳設有壁爐，並採用落地玻璃門設計，採光十足，餐廳內設有水晶吊燈及長枱，廚房配備兩個島台，可容納大型聚會！

極大！（IG@parishilton）

泳池。（IG@parishilton）

抱B。（IG@parishilton）

設有波波池。（IG@parishilton）

已搬入新屋。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

雙樓梯。（MLS）

客廳。（MLS）

餐廳。（MLS）

廚房。（MLS）

奢華。（MLS）

露台。（MLS）

