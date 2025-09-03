蘇可欣前富貴男友為江嘉敏仇家　被屈勾引男友兄弟兼騙財開名鬧爆

前《3日2夜》女神蘇可欣（Eunice）今日發聲明稱與王仁灝 (Geoffrey Wong) 先生已經在2024年2月份分開，並指自己沒有結欠王先生任何金錢或財物，而王先生如有向任何人士借貸，一概與本所客戶無關。蘇可欣曾於2020年與Geoffrey高調認愛，更稱對方為100分男友。

而這位Geoffrey亦曾被江嘉敏開名大鬧，事源在2019年9月，江嘉敏被指拖住電競公司高層男友Anthony，暗媾老友男友X先生。據報道指，她更要求X先生打本50萬開琴行，以及要100份小禮物作手信，其中包括Hermes手鈪、拖鞋、粉底等，甚至暗示X先生要一部價值80萬的七人車。事件曝光後，江嘉敏強調X先生是借消費她以出名，更公開男方真名原來叫王仁灝（Geoffrey）。

但江嘉敏於事件曝光後，強調X先生是借消費她以出名，更公開男方真名原來叫王仁灝（Geoffrey）。這位Geoffrey曾與不少女藝人合照，其中包括王敏奕、鄺潔楹（Judy），但卻與Judy結怨，曾於Instagram爆鬧她是臭X，更指她「聞起來像屎一樣臭」。

而蘇可欣公開戀情後，更越戀越富貴，被揭家住跑馬地豪宅，不時大曬名牌包包兼外遊，生活富貴，但近年越戀越低調，更傳出二人已分手。

