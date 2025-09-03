七仙羽是非纏身反令收入大增　強調無官司在身自爆與老公無性生活

七仙羽七師傅近月是非纏身，先是遭YouTuber「伍仔」連環追擊、繼而與徒弟郭奕芯缺裂。七師傅今午（3日）出席時裝展時，指有是非屬於正常，但強調無官司在身，又自爆與老公無性生活。

七師傅今午（3日）出席時裝展時，強調無官司在身。（陳順禎攝）

七師傅以「離譜」形容早前的是是非非，又相信會有因果。「對著幹係因為背後有人指示，呢啲好明顯，如果唔係點會日日鬧，鬧足幾個月，係好唔正常。係因為之前做訪問得罪咗啲人，所以要教訓我。」講到「伍仔」在頻道節目中公開疑似七師傅的錄音，七師傅指是AI生成。

講到「伍仔」在頻道節目中公開疑似七師傅的錄音，七師傅指是AI生成。（陳順禎攝）

而被郭奕芯公開指責呃錢，七師傅強調與郭奕芯師徒一場，十分有緣份。「無論有啲咩誤會，我都希望可以化解，有緣一齊拍節目、有緣做朋友係好難得，我好珍惜。將來大家見到，我都會攬吓佢，我亦都好樂意同佢繼續合作。嗰30萬講過好多次唔係俾我嘅，當時亦都唔係我安排藝人係邊間房化妝，當日我都要表演，好忙。（有無WhatsApp同佢講返件事？）佢唔覆我，可能佢唔知我係咩企圖，但將來見到我都會攬住佢，同請佢食飯。」對於被傳因詐騙被捕，七師傅強調只有騙取老公的心、但由於兩公婆都很忙，所以已很久未有性生活。

問到是非纏身可有影響工作，七師傅表示：「影響咗，更多、更忙、啲客更多、吸引更多大客。」