26歲日影星清水尋也涉持大麻被捕　 疑有吸毒習慣角色即被換走

26歲的日本男演員清水尋也昨日（3日）於東京都杉並區寓所因涉持有大麻被拘捕。東京警方昨晨4時在清水尋也的寓所搜查接近兩小時，發現在桌上放着乾燥大麻及曾吸食的捲紙等相關物品，早上6時許將其拘捕。除了清水尋也外，20多歲的同居女友亦一同被捕，二人疑有呼麻的習慣。

東京都警視廳表示今年稍早時間接獲有關的舉報，於是展開調查，警方方面正在調查大麻來源。清水尋也及其同居女性面對調查時，都承認「持有大麻」。清水尋也所屬事務所發聲明表示歉意，指早上他們從報道中得知事件，並通過律師向外界報告最新情況。

清水尋也正參與日劇《第19號病歷表》，電視台表示會於本周日（7日）播出的大結局中刪走他的戲份：「演員清水尋也因涉嫌違反取締毒品法而被捕，關於演出部分，正在朝着削減演出戲份的方向進行應對。」除此之外，清水尋也本來有份演出的另一奪劇集《怪談作家之妻》，電視台亦將會換人重拍。

清水尋也於2012年因受哥哥清水尚彌影響以電影《震動》出道，加入演藝圈，他之後演出電影《渴望》、《所羅門的偽證》、《東京復仇者》等。清水尋也於電影《東京復仇者》系列中扮演「半間修二」及《幽遊白書》中扮演「鴉」，令人留下深刻印象。