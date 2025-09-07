專訪｜陳家樂宿醉去TVB《逆緣》試鏡　獲珍姐欣賞：攞膠袋係咁嘔

現年38歲的陳家樂（Carlos）近日參演HOY TV首部原創電視劇《我愛九龍城》，入行近20年的他早已是行內男一人選。陳家樂的演員路並非一帆風順，被鬧過、捱過窮、跌痛過、雪藏過，時間使金子愈磨愈亮。一反外界印象，陳家樂氣質穩重含蓄，說話真誠。正當你以為他在發呆休息之際，他卻在關鍵時刻主動「彈起」幫在場人員搬道具，身為「男神」卻不見男神架子。總是淡淡然的陳家樂，惟有談到剛剛接到女兒打電話問他「幾時返屋企」的時候，眼神才洋溢光亮。說着說着，夜已漸黑，夜幕下陳家樂娓娓道來他的故事，他坦言三年低潮期間試過零收入，窮到不敢出街，靠爸爸每天給些少食飯錢接濟，全賴家人的愛，陳家樂才一次又一次地鼓起勇氣，走到如今男一之位。

拍攝剪接：潘樂文

鳴謝服飾：Sandro Paris

場地提供：Sakana Hibi 肴日



英皇新秀入行 與陳偉霆同場較勁

陳家樂4、5歲被星探發掘，接下人生第一個廣告。16歲中四學期尾，陳家樂因愛模仿逗人笑，當時的女朋友和朋友便為他報名了2003年的英皇新秀歌唱大賽，陳家樂抱住「玩玩吓」心態參賽，第一首歌清唱《心寒》成功過關，在陳偉霆歌唱老師幫助下進軍到16強。

年輕的陳家樂。（IG圖片）

陳家樂當年抱住「輸硬」的心態參賽，皆因一同參賽的陳偉霆太過耀眼，將其他人完全比下去，陳家樂憶述：「陳偉霆散發住一種明星光環、蠟晒頭戴晒耳環、著到好靚仔，會場跳得好好睇，大家都覺得佢一定係未來嘅Star，好多參賽都會望住佢。我即刻有個比較，覺得我都唔會做歌手，唔會入到圍，但又好好彩可以晉級。」豈料下一輪比賽於沙田新城市廣場舉辦，容祖兒做評判，陳家樂緊張到生病聲沙，理所當然被淘汰。陳家樂膽粗粗去問祖兒評價，祖兒思忖一會婉轉地說：「你大個啲先啦！」陳家樂笑言不敢回顧這段「黑歷史」，他笑說：「之後都冇同祖兒提返呢個話題，我都唔係好敢面對。」

英皇三度邀試音 演梁洛施電影一拍即合

賽後英皇三度邀請陳家樂去試音，年少的陳家樂不清楚是否想向歌手之路發展，兩次「甩底」逃避。英皇再邀請陳家樂為梁洛施開拍《雪．再見》音樂電影試鏡，陳家樂欣然接受參與演出。演出後陳家樂考慮到入英皇似乎試音為「在所難免」，加上當時任職Call台、銀行職員，人工6000元至一萬元，他反思：「我嘅人生係咪要做呢份工？係咪我興趣？」左思右想後終下定決心，他說：「咁我就博一鋪，試吓啦！」第三次試音成功，順理成章簽約英皇。而直到拍2009年《四葉草》系列的《盛裝舞步愛作戰》，陳家樂才辭去其他工作。

陳家樂演《四葉草》系列。（TVB截圖）

三年低潮零收入靠爸爸接濟：窮到食飯錢都唔夠

2009年拍完電影《很想和你在一起》後，陳家樂因演技太差，陷入三年低潮期，「一年冇嘢做、鼓勵自己可能第一年唔得啫！第二年又係咁、第三年又係咁，第四年嚟緊頭，開始好質疑自己係咪唔適合留喺呢行。」低潮期間除了公司每個月墊支500現金外，爸爸每月亦攝少少錢給陳家樂接濟，「嗰陣時嘅錢少到連每一日食飯都唔夠，爸爸係知嘅，佢見我成日唔出街，出街嘅經濟能力都冇。佢開始攝吓錢落我銀包度，搵嘢壓住，但佢係從來唔會同我講攝咗㗎，佢攝咗之後就自己出門口返工，等我冇錢嗌嘢食，我全部都擺喺個心度。」

陳家樂自認《很想和你在一起》演技太差，沒有人找他再演戲。（《很想和你在一起》海報）

拍麥曦茵《DIVA華麗之後》轉念

多得家人鼓勵，陳家樂等到了2012年的《DIVA華麗之後》，導演麥曦茵原先安排陳家樂演溜冰教練，陳家樂特意苦練溜冰，雖然未達麥曦茵要求最終要刪去溜冰教練一角，但陳家樂的用心令麥曦茵大為感動，變成陳家樂的人生導師。「佢好錫我，喺現場不斷鼓勵我，分享好多演戲以外嘅事，令我開懷咗好多，拍嘅時候好多自己嘅私人事、感情事都會同佢傾。」《DIVA》後扭轉了陳家樂業界風評，而他的敬業獲行內人欣賞，機會漸多。

陳家樂受麥曦茵啟發留在電影圈。（電影截圖）

鍾舒漫祈禱成就首個電影男一：好神奇

《當C講上G7》是陳家樂第一部擔正做男一的作品，原來源於鍾舒漫的一次祈禱，他說：「某電影嘅After Party，見到好多人，大家都好開心。套電影好似有我同公司演員，唔記得係咪衛詩雅，我為咗撐佢就去咗。嗰陣時冇人理我，冇人諗住認識我，或者我係一個好『摺』嘅人，匿咗喺一個角落頭，望住啲電影前輩幕後，大家玩得好開心，我就嘆氣，成日都質疑自己。」

此時鍾舒漫主動靠近，「佢問我：『你信唔信耶穌？』」陳家樂回答指不抗拒。鍾舒漫又問：「點解你唔開心唔同佢傾吓偈？」她繼續「迫問」陳家樂：「你想要啲咩？」陳家樂答想要人認同，「鍾舒漫就話：『就係咁簡單？攞個獎使唔使呀？』我話我又冇咁諗喎！佢話：『得啦，攞個金像獎啦係咪呀！』我話唔係呀，我淨係想開心演戲呀！佢話：『得啦！咁簡單，我同你祈個禱啦！』」隔了一、兩天後，陳家樂竟接到從未見過的簡君晉導演電話，「佢話有個角色想你嚟見吓，傾吓，你有冇興趣？」其後一位業界資深影評人邀請他拍學校短片，再到與惠英紅合作拍電影《幸運是我》。戲中他演紅姐的房客，獲讚演技大躍進，電影贏盡口碑。因緣際會竟獲監製欣賞獲得演電視劇的機會，陳家樂說：「有個電視監製咁啱睇完首映覺得幾好，又搵我去入電視台做一個角色。」他想起不禁高呼「神奇」：「你搵人寫劇本都唔會寫得到一條咁迂迴曲折嘅路。」

惠英紅《幸運是我》。（電影劇照）

拍《逆緣》演爺爺人氣急升

如果說2016年的《幸運是我》是陳家樂嶄露頭角之作，2018年的電視劇《逆緣》便是帶領陳家樂人氣急升的作品。陳家樂在《逆緣》試鏡前一晚出席金像獎慶功宴，整晚被灌酒，「嗰晚紅姐攞咗影后，大家都好開心，但After Party冇耐走咗，咁將開心情緒發洩喺我身上。」陳家樂續說：「俾人隊到差唔多天光，返到去換件衫就去電視台。的士上我已經攞住個膠袋係咁嘔，到咗我見到好似有個TVB嘅人嚟接我，我唔想俾佢見到我嘔，我就綁起嗰袋嘔吐物擺落背囊度，跟佢入去見珍姐（曾勵珍）同Amy姐（王心慰）。」

進到試鏡現場後，身體不住晃動的他惟有瞪大眼、強撐精神望實珍姐和Amy姐談戲，他笑說：「珍姐好搞笑，佢成日講嘢好似好嚴厲，但好幽默。嗰時我坐佢對面，珍姐同Amy姐講緊套戲嘅嘢，咁我眼定定望住佢，珍姐冇望我。跟住佢突然間話：『你唔好以為我冇望你呀，我睇住你㗎！不過見你我講緊嘢你都坐定定企喺度，你都幾乖幾好。』」

陳家樂獲珍姐欣賞拍《逆緣》。（《逆緣》劇照）

《不日成婚》成代表作：本身唔係我做男主角

三年後，陳家樂與衛詩雅合拍《不日成婚》，演盡被催婚、飽受婚前恐懼的香港男女，更成了陳家樂的代表作，人氣扶搖直上。陳家樂直言誤打誤撞接拍《不日成婚》，他憶述：「陳茂賢導演本身同阿Mi（衛詩雅）合作，有另一個男仔演男主角，因為有啲事就停咗，咁佢就醞釀緊。我嗰時同阿Mi住啟德同一幢大廈，佢住樓下我住樓上。佢滑雪整親隻腳，又約咗導演見面要搭車，導演喺屋苑門口出面等佢，我就扶住佢，我兩個有少少鬥嘴咁啦！導演遠處見到呢個畫面好Sweet，幾啱呢個角色，佢開始構思《不日成婚》男女仔關係轉成咁寫唔寫到落去呢？」

陳家樂自言仍在演藝圈努力學習中，他勉勵剛入行的演員或追夢先去行動，努力去做，不要怕現在遇到的事和外界眼光，「即使結果唔好，但你愛呢件事、信呢件事，你都會有嘢袋到落袋。」