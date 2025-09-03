張栢芝談做林家謙嘉賓　自嘲冇才華得一首歌紅：但顏值我還是有的

近年主力在內地發展、久未在港露面的張栢芝，早前驚喜現身林家謙《White Summer》演唱會擔任嘉賓，她紮住兩條鬢辮、穿上薄紗裙，少女感十足，二人拖手合唱《任何天氣》，合唱《留給最愛的說話》時，林家謙更特別改詞，讓栢芝不禁失笑。林家謙大爆張栢芝是他人生第一次買碟的女歌手，抱住一試心態邀請對方，沒想到栢芝一口答應，還不斷追他攞MMO練歌，家謙更在紅館台上即場要栢芝在《Destination》大碟上簽名。

今次世紀同台不但讓林家謙圓夢，更掀起全城「回憶殺」熱潮。栢芝近日分享一條化妝時的短片，親自剖白今次做嘉賓的趣事，期間更爆出金句，盡顯其敢言率直真性情。她先幽默自嘲是「一曲歌手」：「我其實出了很多專輯的，但是只紅了一首。」

栢芝憶述，當時獲邀做嘉賓，主辦方要她挑選兩首歌曲，她很快便決定其中一首是自己的經典作品《任何天氣》，但另一首，她卻頑皮地說：「我就選了我的歌單裡面，最最最最沒有人想到的，又是一首不是自己的歌（《留給最愛的說話》，原唱為鄭丹瑞、張麗瑾）。」她笑言選唱別人的歌，自己也沒有因此而爆紅，但至少唱了一首自己真心喜歡的歌，非常滿足。

栢芝亦毫不掩飾對林家謙的欣賞，大讚：「他是一個特別有才華的歌手。」然而，下一句她卻話鋒一轉，將矛頭指向自己，看著鏡頭笑著說：「看著他，心裡面在想，才華我是沒有的啦……」正當大家以為她要過度自謙時，她立即補充：「但是，顏值我還是有的！」說罷栢芝更大笑起來，還一邊拍手，十分搞笑，不過今次她做嘉賓的凍齡狀態，確實令不少網民驚嘆栢芝的美貌，指至今仍未找到比她更美的女藝人，而且45歲仍少女感十足，難怪她如此自信！

