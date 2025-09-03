張東雨@INFINITE首次Solo身份辦Fan Concert　做半百掌上壓顯實力

韓國人氣男團INFINITE成員張東雨，日前舉行首個以個人名義舉行之Fan Concert，演唱會舉行前夕，張東雨又於南區一商場舉行《2025 JANG DONG WOO FAN-CON TOUR《CONNECTION》IN HONG KONG 記者會》。活動中，張東雨除預告演唱會準備情況及率先透露驚喜外，更與在場粉絲大玩遊戲，率先為INSPIRIT們於演唱會前熱熱身！

韓國人氣男團INFINITE成員張東雨，日前舉行首個以個人名義舉行之Fan Concert。(公關提供)

張東雨日前假南區一商場舉行《2025 JANG DONG WOO FAN-CON TOUR《CONNECTION》IN HONG KONG 記者會》。(公關提供)

活動甫始，張東雨在現場粉絲歡呼聲中帥氣登場，並一展親切笑容及以廣東話向現場粉絲打招呼，表示很高興再次回到香港，並且十分期待即將與香港INSPIRIT們近距離見面互動。

國人氣男團INFINITE成員張東雨在現場粉絲歡呼聲中帥氣登場。(公關提供)

在台上訪談環節中，東雨分享了個人近況及對是次香港之行的感受。他笑言已經計劃好要試盡各樣街頭美食，被問到如何保持健美體態，他亦表示運動與舞蹈是日常不可或缺的部分。為展示健身成果，他更於台上一口氣做了五十下掌上壓，技壓全場。提到Fan-Con舞台舉行在即，張東雨表示已經準備好為香港INSPIRIT們帶來「香港限定驚喜」，更希望可以跟現場觀眾們創造最難忘回憶，令全場粉絲期待值爆燈！

張東雨於台上一口氣做了五十下掌上壓，技壓全場。(公關提供)

張東雨表示已經準備好為香港INSPIRIT們帶來「香港限定驚喜」。(公關提供)

為進一步拉近與粉絲距離，記者會特設互動遊戲環節，並即場隨機挑選三位幸運粉絲上台與偶像近距離互動。遊戲期間，張東雨即場按題目所示展現「畫功」，讓粉絲猜出答案，過程笑聲不斷，展現偶像最親民可愛的一面。勝出的粉絲更可獲得東雨親筆簽名海報及合影機會，令全場羨慕尖叫。壓軸環節，東雨更驚喜為粉絲獻唱人氣歌曲，讓INSPIRIT率先感受Fan-Con的魅力，將氣氛推至最高峰！東雨更表示，感受到香港粉絲的熱情支持，未來會努力帶來更多作品及活動回饋大家。

張東雨即場按題目所示展現「畫功」，讓粉絲猜出答案，過程笑聲不斷，展現偶像最親民可愛的一面。(公關提供)

張東雨同粉絲合照留念。(公關提供)

