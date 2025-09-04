林芊妤轉發小朋友嘆上學心聲累瘋：咁嘅機械式生活連家長都覺得攰

林芊妤（Coffee）日前（31日）於社交平台發文表示自己令兒子翟德彥（彥彥）開學日沒有功課交，林芊妤指因為自己「大頭蝦」，在暑假大掃除時，把彥彥的暑期作業連同小一書本一起掉棄了，令彥彥很擔心又傷心。林芊妤亦深感內疚自嘲自己是「豬隊友媽媽」，連累了彥彥，但她都選擇了向彥彥「自首」及道歉，其後又寫信及打電話予老師解釋及道歉，最後亦獲得老師的諒解。

林芊妤在暑假大掃除時，把彥彥的暑期作業連同小一書本一起掉棄了。(ig@coffee89921)

林芊妤話彥彥擔心又傷心。(ig@coffee89921)

昨日（3日）林芊妤在社交平台轉發了一段影片，當中有一位小朋友向立法會的議員表達心聲：「我每一朝都唔夠瞓，日日都好攰，都瞓唔夠10個鐘，好多嘢做，真係好多。上堂好多練習要做，係咁寫，又好多嗰啲工作紙。」不停地表示學生到底有多辛苦，而林芊妤亦抒發了她的感受，她認為只是剛剛開學就已經覺得累：「好多家長都好想小朋友，放完暑假快啲返學，咁自己就有d自由時間。但我反而好享受見到彥彥enjoy暑假生活既時候，佢鍾意幾點醒鍾意幾點食鍾意幾點沖涼鍾意幾點瞓，我都唔需要叫佢或者催佢。我哋嘅關係同樣地都更加好同更加close，但我真係好怕彥彥開學只係開始咗三日我已經覺得好攰，每朝頭早6:30叫佢快啲起身，放學返嚟叫佢快啲做功課、再叫佢快啲執書包、再叫佢快啲玩完收玩具、再叫佢快啲食晒啲飯、再叫佢快啲沖涼刷牙、再叫佢快啲睇完故事書、再叫佢快啲瞓覺。每日都好似一個永無完結嘅輪迴咁，講真我唔會逼佢日日溫書或者要成績好好，但我都仲係覺得咁嘅機械式生活連家長都覺得攰，小朋友又點可以有快樂嘅童年？」

林芊妤在社交平台轉發了一段影片，當中有一位小朋友向立法會的議員表達心聲。(ig@ilovehk404)

林芊妤最後表示要多點聽小朋友的心聲，亦不忘鼓勵自己：「講真我都想個仔讀書輕鬆啲，不過老公話想佢小學可以學好中文打好個底。咁我哋兩個唯有繼續頂硬上啦！仲有五年，阿仔我哋加油完成埋佢，而家已經期待緊聖誕假期。」

林芊妤最後表示要多點聽小朋友的心聲，亦不忘鼓勵自己。(ig@coffee89921)