俠醫｜丁子朗用奸計撬鄭子誠牆腳　仲打到馬貫東流晒鼻血

TVB本周開始播出新劇集《俠醫》，劇集由陳萍作監製，陳豪、丁子朗、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人主演。鄧世鏗（丁子朗 飾）日前（2日）「奸住登場」搞破壞後，昨日（3日）一集又有新搞作。之前曾表示自己壞究做盡的丁子朗今集因看中了父親鄭子誠的新女伴劉佩玥，繼而從中做一系列的小動作。

丁子朗「奸住登場」搞破壞。（《俠醫》截圖)

丁子朗新一集又有新搞作。（《俠醫》截圖)

丁子朗新一集又有新搞作。（《俠醫》截圖)

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係，先收起江欣燕的藥並向其表示藥可能遺留在鄭子誠辦公室，再致電鄭子誠語帶警告說：「我同啊媽依家返緊嚟，過兩個街口就到。」當然少不了他掛掉電話那一下的「奸笑」。鄭子誠馬上停止他的行為並示意讓劉佩玥先行離開，而丁子朗與江欣燕亦在劉佩玥等電梯時剛好回來。

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係。（《俠醫》截圖)

丁子朗收起江欣燕的藥並向其表示藥可能遺留在鄭子誠辦公室。（《俠醫》截圖)

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係。（《俠醫》截圖)

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係。（《俠醫》截圖)

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係。（《俠醫》截圖)

丁子朗與江欣燕亦在劉佩玥等電梯時剛好回來。（《俠醫》截圖)

丁子朗見到劉佩玥表示遺漏了電話在鄭子誠的房間，先讓人把她帶到自己房，再對她說：「層樓嘅所有嘢依家全部由我管，所以你就唔使搵另一位鄧生，一嚟佢好忙，二嚟鄧太小氣。你同我啊爸咩關係我好清楚！」企圖把鄭子誠的新女伴「據為己用」，而劉佩玥亦沒有放過這個機會，與丁子朗曖昧起來。

丁子朗見到劉佩玥表示遺漏了電話在鄭子誠的房間，先讓人把她帶到自己房。（《俠醫》截圖)

丁子朗企圖把鄭子誠的新女伴「據為己用」。（《俠醫》截圖)

丁子朗企圖把鄭子誠的新女伴「據為己用」。（《俠醫》截圖)

丁子朗企圖把鄭子誠的新女伴「據為己用」。（《俠醫》截圖)

丁子朗企圖把鄭子誠的新女伴「據為己用」。（《俠醫》截圖)

丁子朗除了使用心計厲害外，駕車技術亦很「辣」，馬貫東在駕車途中遇上丁子朗，好勝心強勁的丁子朗馬上「踩油」擋在馬貫東的車前。兩車在公路上演追逐戰，馬貫東向丁子朗挑機鬥一回，最後馬貫東收掣不及撞向丁子朗的車。丁子朗惱羞成怒大罵：「做咩撞我架車啊？搞咩啊你？你知唔知後面架車要留兩秒距離畀前面架車㗎？識唔識揸車㗎你？」馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來，最近馬貫東被丁子朗一拳打到流著鼻血倒下，強弱已分。

丁子朗除了使用心計厲害外，駕車技術亦很「辣」。（《俠醫》截圖)

丁子朗除了使用心計厲害外，駕車技術亦很「辣」。（《俠醫》截圖)

丁子朗除了使用心計厲害外，駕車技術亦很「辣」。（《俠醫》截圖)

丁子朗除了使用心計厲害外，駕車技術亦很「辣」。（《俠醫》截圖)

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)