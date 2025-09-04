渣男歌手老婆疑受欺壓放負︰我唔會屈服認輸　曾遭老公喊話要斬死

現年41歲的周永恒當年與趙頌茹婚後育有兩個女兒，但在2014年突爆出與模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與趙頌茹於2017年離婚。周永恆除了出軌還被爆家暴，他亦自認是「人渣」，被網民封為「世紀賤男」。周永恆於2018年火速與內地老婆陳薇（Britni）奉子成婚，仔仔跟他長得餅印一樣。近年周永恆屢次惹上官非，他於今年3月在天水圍就因為違規使用電動平衡車（俗稱「風火輪」）而被捕，獲准保釋，周永恆至今未有再露面。

周永恆與內地妻Britni奉子成婚。(周永恆ig)

周永恆的內地老婆Britni。(Britni ig)

周永恆與仔仔的親子時光。(Britni ig)

周永恆。（梁碧玲攝）

周永恆站起後索晒氣，叫圍觀人士拍低被捕過程。（fb@Ho Simon）

周永恆多次惹官非。（資料圖片）

周永恆的老婆陳薇日前突然在IG放負，發文寫道：「點解人善一定被人欺，呢個世界冇天理就一直都係㗎啦，壞人永遠逍遙快活！做盡壞事都冇天收…但我唔會屈服，我就要同壞人鬥長命鬥到底！我唔會認輸」但就未有透露發生了什麼事。周永恆與陳薇結婚至今七年，時有爭執。他倆於2023年曾爆出家暴羅生門事件，周永恆頭上有傷口。二人亦曾因為小事發生爭執，周永恆當時甚至揚言：「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」，更一度鬧上法庭。周永恆事後透露夫妻和好如初，但之後已不見太太再在社交網晒出家庭照，兩人的婚姻關係撲朔迷離。

周永恆老婆放負。(IG圖片)