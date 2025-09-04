九三閲兵｜吳千語隨夫搭地鐵到場觀禮　證施伯雄家族顯赫極猛料

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。「百億富三代」施伯雄（Brian）與老婆吳千語（Karena）亦有現身「九三閱兵」儀式現場，兩人分別在微博曬出合照，並分享感想！

施伯雄寫道：「抗戰勝利80周年！被自豪包圍的時刻，願祖國愈來愈好！」而吳千語亦表示：「站在天安門下，心中充滿自豪與興奮！非常榮幸見證這一刻，祝福祖國愈來愈好！」當日兩人搭地鐵到場，並在天安門合照打卡，施伯雄更透露：「凌晨1:30集合，興奮和難忘的一天！🙌👍」

施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家，亦是香港政商界福建幫三大元老之一，有四個兒子，施伯雄爸爸施榮怡是長子，除了是家族公司的董事總經理、河南政協常務委員、港區省級政協委員聯誼會理事，亦曾是第八至十屆江蘇省政協委員。施伯雄曾透露與吳千語拍拖初期不被家人認可：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報道裏面，這個是他去表達他不滿意的做法。」不過吳千語最後用誠意打動施伯雄家人，2023年12月正式簽字結婚！

