黃智雯婚後首次大解放低胸露背極吸睛　為美容廣告逼老公無飽飯食

黃智雯（Mandy）日前為代言美容品牌性感上陣拍攝廣告，露背之餘亦有低胸露腿，大騷完美體態，黃智雯笑言今次拍攝是她婚後首次「大解放」，為了以最佳狀態示人，事前做足準備，更要老公陪她「清潔飲食」，實行整整一個月冇飽飯食！

黃智雯（Mandy）日前為代言美容品牌性感上陣拍攝廣告。

黃智雯直言最滿意自己個背脊。

早前完成舞台劇《薄伽梵歌》後，瞬即又要為代言美容品牌拍攝廣告，黃智雯直言演舞台劇壓力很大，徹夜難眠，為拍廣告，首要準備是調整身心：「做舞台劇都瘦咗7、8磅，完咗舞台劇後，知道要拍廣告，即刻調整身心，瞓番多啲，因為演舞台劇壓力好大，有啲失眠；另外喺體態上亦要做準備，例如護膚、飲食上又要食得乾淨啲，少糖少油少鹽。」

黃智雯直言演舞台劇壓力很大，徹夜難眠，為拍廣告，首要準備是調整身心。

黃智雯笑言今次拍攝是她婚後首次「大解放」，為了以最佳狀態示人，事前做足準備。

今次廣告黃智雯以兩個性感造型登場，是已為人妻的她首次「大解放」，她說：「剛才拍攝，有幾個鏡頭令我諗起影婚紗相，因為白色裙又有紗，好有着婚紗嘅感覺。今次冇特別同老公講有幾性感，不嬲佢都唔會過問我嘅工作，最緊要性感得嚟健康；佢淨係知我要演舞台劇同拍廣告，知我要Keep Fit，所以陪我一齊進行『清潔飲食』食得健康啲，食蛋、食雞胸，不過佢就冇瘦到，因為佢夜晚會去偷食零食。」

黃智雯露背之餘亦有低胸露腿。

好唯美。

提到性感上陣，黃智雯直言最滿意自己個背脊，她自豪表示：「個個人見過我背脊都話靚，冇暗瘡喎。其實我每星期都有做磨砂，好好護理背脊，反而前面（胸）夠就可以，自己比較喜歡骨感。」

吸睛。

認真對待。

此外，貪靚的黃智雯更自封美容達人：「可能因為媽媽從事美容行業多年，所以自小已經畀佢灌輸好多護膚心得，到而家無論幾忙都好，我都會日日敷Mask，但唔知點解我啲Girl Friends胡說八道會，佢哋唔信我日日敷面膜，但佢哋同我出trip後，就知道我真係每日都做。」

黃智雯自封美容達人。

黃智雯透露無論幾忙都好，她都會日日敷Mask。