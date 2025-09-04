網民批ViuTV經營藝人不濟　193郭嘉駿「護主」親回：loop咗過千年

ViuTV近年有藝人出走，節目、劇集經常被評「來來去去都係嗰堆人」，與開台初時百花齊放的景象形成對比，將之與「隔籬台」TVB比較之下，自然有差別。近日有網民在threads上開po，直指ViuTV的做法有問題，而《Good Night Show 全民造星》出身的193郭嘉駿@ERROR就留言回覆。



193郭嘉駿的發展在眾多ViuTV藝人中算相當成功的一位。（劇照）

網民表示，ViuTV每年透過《造星》節目簽下不少藝人，但簽約後卻安排這些想做歌星、演員的人往綜藝節目上，甚至不懂得訪談的人「被迫」做訪談節目，藝人不擅長，入行目標亦不獲滿足，直言是資源錯配。這位網民亦以TVB做比較，指TVB會了解藝人擅長及意向，再安排工作，而且更會擺資源在YouTube平台，從而提升影響力。

早年193郭嘉駿靠廣告獲頗豐收入。（資料圖片）

193郭嘉駿@ERROR留言回覆，表示不認同這位網民我意見。他坦言，藝人簽約時應有主持節目的心理準備，而且以電視台運作角度來說，製作綜藝節目一定比拍劇和做歌來得經濟實惠，符合時間成本效益：「所以某程度上簽得入電視台，就係預咗有機會要做主持。」他亦指出，做藝人都時時刻刻在自己的領域中努力。當中他也提到一個「loop咗過千年」的定律。

193郭嘉駿觀點都冇錯嘅。（截圖）

他更稱：「肯努力學習自然會喺電視台有佢自己應得嘅位置，有人努力鑽研做正經主持、有人鍾意做實況真人show、有人永遠覺得自己懷才不遇、亦都有人運氣真係非常之差。咁￼工作￼做得唔好，自然少人搵佢做嘢，咁當然就搵唔到錢，搵唔到錢就當然要搵其他出路去生活。我諗唔止係娛樂圈，呢個世界好多行業都係汰弱留強㗎啦。都loop咗過千年。」193郭嘉駿的言論得到大多數「花生友」同意。