龔嘉欣疑離巢TVB未傾續約　自爆未知幾時有劇拍：我諗遲少少會有

龔嘉欣自2008年加入無綫電視（TVB）以來，憑藉多部劇集的出色表現，成為無綫一線花旦及視后級藝人。她於2024年憑《企業強人》榮獲「最佳女主角」獎項，完成「演藝大滿貫」，表現備受肯定。但近來有網民發現她的Instagram個人資料中刪除了無綫經理人的聯絡方式，改為只接受「DM」，並且更換了新頭像，此舉被外界視為她約滿無綫的徵兆，引起不少離巢傳聞。



龔嘉欣今日出席義賣活動。（陳順禎攝）

龔嘉欣今日（4/9）現身青衣出席義賣大行動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我諗遲少少會有劇拍，但就唔係而家。（係會咩劇種？）暫時言之尚早，明白呢段時間，大家喺電視上見唔到我，但我自己默默地做緊好多嘢，有好多慈善嘅嘢都做緊。」

龔嘉欣今日出席義賣活動。（陳順禎攝）

龔嘉欣今日出席義賣活動。（陳順禎攝）

龔嘉欣未有透露何時約滿無綫。（陳順禎攝）

龔嘉欣未有透露何時約滿無綫。（陳順禎攝）

龔嘉欣未有透露何時約滿無綫。（陳順禎攝）

被問到有份參演劇集是否已播出街？嘉欣表示：「仲有一套，同黎耀祥拍嘅《香港探秘地圖》仲未播。同埋我而家好努力做緊自己嘅Social media。（咁即係鋪定路？）哈哈，唔係呀，唔好亂講。我而家會po多咗劇集以外嘅嘢，會同大家分享多咗生活日常，俾大家多啲見到真嘅我。同埋身邊好多朋友都叫我接多啲育兒嘅工作，唔好剩係拍劇多方面發展。（合約仲有幾耐？）我返去睇吓然後話你知。」