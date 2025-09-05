專訪｜翁嘉穗啤啤熊畫作暗藏信息：我唔係冇靈魂冇思想

97年香港小姐冠軍翁嘉穗，首度以畫家身份展出作品，今次展覽名為@N1MALX：非人生活」，展覽集合了三十位畫家的作品，翁嘉穗是其中之一，原來她13歲開始學畫畫，家中已有作品

過百幅，畫畫對她來說不只是一個嗜好，更令她走出產後抑鬱⋯⋯

翁嘉穗希望之後可以舉行自己的畫展。（葉志明 攝影）

畫作以啤啤熊作為主題，原來有背後信息，翁嘉穗說：「這幅畫主題其實是我，這個啤啤熊代表我自己，為何選啤啤熊？因為啤啤熊給人印象好可愛，好開心，放在這裏大家覺得她不會想其他東西，沒有自己一樣，好像一般人看我一樣，香港小姐外表靚但沒有靈魂、沒有思想，好像我就是啤啤熊，這有點諷刺自己的成份，但當然我不認為，我是這樣的一個人。」

翁嘉穗今次作品以啤啤熊作主題，名稱為此刻的我。（葉志明 攝影）

翁嘉穗坦言小學時期的自己，是一個沒有自信的小朋友，讀書成績平平，直至她開始畫畫，她覺得原來自己亦有一件事可以做得好，慢慢她開始相信自己，讀書成績亦開始有進步，最終都大學畢業，而為了畫畫有進步，她亦去拜師學藝，當選港姐後，至到結婚及生第一個小朋友，令翁嘉穗暫時放低了畫筆⋯⋯

翁嘉穗兩子對媽媽重捨畫筆相當支持。（葉志明 攝影）

畫畫除了令翁嘉穗得到自信，亦令她走出人生低谷，原來生次子之後，翁嘉穗患有產後抑鬱，她說：「我會再拿起畫筆，係因為我生次子之後有產後抑鬱，那時覺得不舒服，我想不如試下畫畫吧，開始之後我突然感到好平靜，我的腦子不需要想其他東西，我只需專注畫畫，好快已完成一幅，我感到好舒服。」

「產後抑鬱初時不知為何好想哭，但其實沒發生任何事，之後開始失眠，可能因為我要餵母乳，晚上十一點睡覺，凌晨三點再醒來，醒了之後到天光都睡不到，有時看到一些不開心的新聞，自己會不停流眼淚，我後來看醫生，醫生只是給藥我吃，就在那個時候，未開始去找醫生，我想試下其他方法，剛好看到家中有些畫筆，那不如試一下吧，我畫了一幅素描，我以前不會看著相片去畫，通常有個實物，那天沒辦法，我好拿著相片去畫，我用了一個小時就畫起了一幅畫，感覺是原來我還可以，之後我每天都畫，畫畫令我不用多想，令我內心得到平靜。」