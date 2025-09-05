李連杰自爆曾三度險死　高原反應呼吸困難：大小便失禁控制不住

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰早前因頸部發現硬塊住院，經檢查發現是良性腫瘤，決定進行手術切除，其後他拍片報平安，並分享過往曾經歷3次生死關頭，直言：「我曾經也很恐懼死亡。」

李連杰憶述第一次是遇上海嘯：「海嘯的時間太快速的發生，你根本來不及反應，一下沖到腿，第二個到胸到脖子，你來不及反應就過去了，它要再一下其實就死了，是你後怕，當時不知道發生什麼，在驚慌或者不知所措的情況下發生。」而第二次就是拍攝電影《霍元甲》時從高台墜落，幸好在場武師及時相救，避免頭部落地：「萬一是這麼下去，不死也殘嘛。」第三次是到四川亞青寺閉關修行，當時身處海拔4300米，但到第五日因高原反應而呼吸困難：「有一天夜裏實在沒辦法呼吸，就起來打坐，完了坐着坐着就開始覺得大小便失禁，就控制不住。」最後他落山回到平原後才回復正常。

李連杰坦言，經歷這些事件後，他逐漸明白「軟件」（心理）會影響「硬件」（身體），特別是治療甲狀腺亢進時，一度擔心會永久失聲。不過經過十幾年來的修行，他已能平靜面對這次的手術：「完全是在另外一個狀態，我一直在訓練觀察自己心的那個狀態，硬件我一點都不擔心，軟件我就看着它，看着它的變化，就是這樣，並不複雜。」

