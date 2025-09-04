農夫麥玲玲9.27廣州巡演開售兩分鐘火速售罄　考慮加場：傾緊

「農夫」FAMA與麥玲玲師傅最近宣佈「三師徒」廿年後合體，將於9月27日於廣州啟動「農夫、麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心」巡迴，早前三人現身廣州番禺一個大型商場舉行巡演發布會，更逼爆商場場面震撼。今日（4日）「農夫&麥玲玲三面玲農歌友會─廣州站」於內地大麥網開售僅兩分鐘即全數售罄！

值得留意，「農夫」與玲玲師傅服裝方面一致！（微博照片）

開售兩分鐘火速售罄。（截圖）

對於門票火速售罄，「農夫」即留言：「原來@麥玲玲 真系咁吸引!!!多謝各界朋友支持，原先擔心大家唔明唔知我地三個會搞乜，唔會嚟睇，原來就算唔明，你地都咁撐我地！就算唔知，啲票都賣曬！恭喜曬搶到票嘅朋友，師傅話有嘢當晚益大家!!!!」

「歌友會」以循演形式，首站廣州，之後會在佛山、江門等城市，隨後澳門，據悉馬來西亞、加拿大等地亦在洽演當中。

而玲玲師傅回覆《香港01》直言超乎想像：「我哋都諗住一齊搶吓，都搶唔到呀！初初都好驚大家唔知道我哋搞乜，農夫都好緊張問使唔使再幫手宣傳吓，估唔到咁快賣晒，多謝大家支持！（會唔會加場？）而家都同緊主辦單位傾緊，因為好多贊助商同企業都問緊我哋有冇飛呀。」

周六（30日）於番禺天河城商場舉行循演發布會，熱情的粉絲迫爆幾層商場，場面震撼。

問道歌友會驚喜，玲玲師傅稱：「我同農夫都傾咗好耐，因為有埋我又唔想好似佢哋平時演唱會咁，又想有啲唔同，連嘉賓都夾咗好耐，係一位歌手嚟，一定有新鮮感帶畀大家。（農夫話有嘢當晚益大家喎，可唔可以劇透吓？）我同主辦單位傾緊想送禮物畀入場嘅每一位觀眾。（咁大手筆？）都係，你知我哋鍾意『以本傷人』講笑啫，因為都想多謝大家。」

不少粉絲要求加場！

人氣超強！