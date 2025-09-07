專訪｜陳家樂狂走堂被飛出Sun Boy’z　激嬲公司：好多人等緊機會

38歲的陳家樂（Carlos）剛入行時曾經被英皇定位為男團「Sun Boy’z」成員候選人，獲安排與陳偉霆、張致恒、麥子豪等成員練舞。年少不懂表達自己的陳家樂，不敢開口告訴公司想演戲，加上追不上陳偉霆、麥子豪等成員進度，惟有頻頻走堂。有一日公司發現，嬲爆打來鬧醒陳家樂。幸而經理人沒有放棄他，陳家樂獲安排拍攝由陳木勝執導的《保持通話》，更獲張家輝點名演更為重戲的角色。豈料第一天開工因太落力演戲，竟當眾暈倒在山上，被陳木勝以粗口鬧爆。

狂「走堂」被飛出Sun Boy’z

陳家樂憶起後生時不敢開口表達想演戲的慾望，又被自卑擊潰，「我連記Step都有難度。」沮喪之下陳家樂惟有回去打工，其他同學亦沒有向公司「篤背脊」。陳家樂說：「有一日公司打嚟，問我喂你去咗邊呀？我哋安排咗咁多嘢畀你，點解你冇出現到嘅？你知唔知好多人都等緊呢個機會㗎？」陳家樂惟有支吾以對：「我完全答唔到佢，我只能夠解釋我追唔到進度、怕失敗、我唔想喺度。但我冇可能咁講，嗰時心情好差。」

試鏡太興奮險撞車

放棄了做男團的機會，陳家樂終於有機會演戲。同事介紹他到陳木勝執導《保持通話》試鏡，陳家樂興奮到險些出車禍。「佢哋喺西貢拍，我要去見一見導演，我一落車個同事同我Say Hi，我好開心衝出馬路，唔記得望左右，有架車我隔離啱啱煞停，嚇到我同事驚我出意外。」

第一日開工陳木勝粗口鬧爆：嚇到癲咗

陳家樂原是演台灣女星大S（徐熙媛）細佬朋友，練戲期間獲張家輝點名加戲，「佢哋話本來做大S細佬個男仔嚟唔到香港，我聽到家輝哥指住我話：『就佢啦，畀佢試吓啦！』」陳家樂獲得角色用盡全力去演，在山坡體力不支暈倒，被陳木勝用粗口鬧爆，他說：「有人追殺我，我用盡所有能量去跑，但鏡頭追唔到我，跑咗幾次，好攰，山上好凍、空氣好稀薄。Ok咗終於轉位，我冇同事同我去，好辛苦唔知同邊個講，一路行吓行吓，個人喺度搖，見到草地幾好喎，就攤咗喺草地度瞓着咗。」

工作人員轉位期間不忍叫醒陳家樂，陳木勝其後得知「有個演員喺度瞓咗」，嬲到用粗口鬧爆：「邊個喺度瞓覺？邊個夠膽喺我個場度瞓覺！」陳家樂即時嚇醒，「即刻嚇到癲咗。」經同事解釋後，陳木勝諒解並主動鼓勵陳家樂，「你今日第一日開工，做得好，畀心機。我見到你好有潛質，加油。」陳家樂形容當時「即刻個人鬆晒，勁想喊。」陳家樂永不忘陳木勝的提攜勉勵，指對方的說話「對一個咁新嘅小朋友好有份量」。

十多年後再客串陳木勝《怒火》：冇遺憾

時間一轉來到十多年後，陳木勝開拍《怒火》邀請陳家樂加入，可惜未能如願，陳家樂說：「我好想10年、8年後再拍呢個導演，想同佢講我大個仔啦，我唔同咗，好想證明畀佢睇，但個期撞咗，好失望好唔開心。」陳木勝誠意邀他客串一日演另一個角色，雖然只演一場戲，但陳家樂仍盡力演出，他說：「我個角色攞住杯凍檸茶同支筒『嘴招招』咁，呢個係陳導演叫我咁做。做完我同佢一齊睇熒幕，我見到佢笑，佢覺得做得幾衰格喎！我覺得做到導演要求好開心。」陳家樂透露，陳木勝更安慰地對他說：「你真係大個咗好多。」令陳家樂大感窩心，他說：「好慶幸我拍到呢個角色，令自己唔好有遺憾。」

