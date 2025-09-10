翻盤下半場專訪｜編劇龍文康真實案件取靈感　爆結局處理貼近現實

《翻盤下半場》即將迎來大結局，觀眾讚ViuTV今次用破產家庭題材，好貼地又有共鳴，尤其是黃浩然飾演的仇強角色，層次豐富，更有不同角度非線性講故事手法，令劇情更吸引。

《翻盤下半場》起用了不少前無綫（TVB）演員，黃浩然、周家怡、張達倫、黃長興、魯文傑、敖嘉年等，監製葉鎮輝也在TVB拍過《金宵大廈1＆2》、《旁觀者》等等，而編劇龍文康也曾為TVB《老表》系列編審，更試過憑電影《樹大招風》（聯合編劇）獲得第53屆金馬獎最佳原著劇本。

龍文康受生活啟發寫劇本

早前龍文康、黃浩然與魯文傑接受《香港01》專訪，探討《翻盤下半場》的深層意義。編劇龍文康坦言，這次的故事靈感並非源自他本人，而是來自電視台。他回憶道：「其實是ViuTV那邊找到了我，直接開了個題目，問『破產的故仔有冇得講？』」。面對這個既普遍又敏感的題材，龍文康並沒有立即答應，而是請求了一些時間去沉澱和思考。

龍文康、黃浩然與魯文傑。（資料圖片）

「我首先要問自己，透過『破產』這件事，我究竟想表達什麼？」龍文康花了約兩星期時間，最終找到了故事的核心。他不想重覆前人拍過的破產故事，而是希望藉由一件不幸的事件，深入探討一個三口之家的關係如何轉變和成長。為了讓劇情更貼近現實，他將時下最猖獗的「電話騙案」融入其中，成為主角仇強（黃浩然飾）陷入財困的導火線。他笑言，這完全是受生活啟發：「每日都會至少有三至四個（詐騙）電話，或者一些短訊」。家中長輩時常提醒不要亂點連結，加上科技日新月異，騙徒甚至能模仿聲音，這種無孔不入的社會現象，便順理成章地成為了劇情的一部分。

龍文康將時下最猖獗的「電話騙案」融入其中，成為主角仇強（黃浩然飾）陷入財困的導火線。

黃浩然被經理人力薦接拍

一個好的劇本，能讓演員一見傾心。黃浩然憶述，當初是經理人極力推薦他接拍此劇：「我經理人打給我說：『喂，有個劇本好正，你一定要拍呀！』」。經理人認為，這個「貼地」的角色是浩然從未嘗試過的，對他而言充滿挑戰性，也定能引起觀眾共鳴。

浩然看過劇本後，完全認同經理人的看法。「我自己get到的中心思想，就是看這一家人，點樣走過呢一個難關，下半場點樣行呢一段路」。他認為劇本除了情節吸引，更傳遞著正向的價值觀，能提醒觀眾在逆境中，家人的支持是多麼重要。「可能你身邊的朋友、屋企人，好簡單，你講出嚟，佢同你一齊行，咁就過得去」。他尤其欣賞編劇龍文康舉重若輕的功力：「阿康最叻呢樣嘢，就係用一啲好幽默嘅手法，去講一啲比較沉重嘅事情」。這種處理方式，讓觀眾在會心微笑的同時，也能接收到劇集深層的訊息。

魯文傑欣賞劇本對友情刻畫夠寫實

在主角仇強陷入低谷時，身邊的一班好友扮演了重要角色。飾演其好友之一的魯文傑（Simon）表示，他最欣賞劇本對友情的刻畫夠寫實：「我好鍾意我哋四個（朋友）有唔同嘅point，去諗一啲問題」。他指出劇中的朋友並非一面倒地加油打氣，而是各有想法，甚至會給出南轅北轍的建議，這正正反映了現實世界中複雜的人際關係。「人生係咁，有支持亦都有人會清醒啲，即係有唔同嘅聲音。」魯文傑說。

呢段友情立體又好睇。

破產託管人非冷冰執行者

為了確保劇本的真實性，龍文康進行了深入的資料搜集。他不僅訪問了身邊曾經破產的朋友，更有一位同學正正從事「破產託管人」的職業，為他提供了大量寶貴的第一手案例 。

從同學口中，他聽到了各式各樣的破產故事：「有人破過產三次，亦有人其實只係爭幾萬蚊，然後都申請破產」。其中一個極端案例，是有人因誤墮傳銷陷阱而不忿，寧願用四年的聲譽去申請破產，也不願將錢交給騙徒。這些真實的個案，都成為了他創作的養分。

他了解到，破產託管人並非冷冰冰的執行者，他們面對的許多破產申請者，都因長期被追債而情緒瀕臨崩潰。因此，託管人也會給予安慰，並在宣佈破產後，協助處理與債主的溝通，要求對方停止騷擾行為。阿康強調，很多人在四年破產期滿後，都真的感到開心，迎來「重新做人」的機會。

正因為見證了太多真實的起跌，阿康在結局的處理上，選擇了更貼近現實的處理方式。他透露，主角仇強最終並沒有奇蹟地贏回工廠，也沒有追回被騙的款項。浩然對此亦表示贊同：「要攞嘅嘢其實唔再係金錢上」。他認為，角色在過程中重拾的鬥志，以及與家人修復的關係，遠比金錢來得更重要。