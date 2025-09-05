臥底旅行團｜李尚正「黃精係渣」常識論勁啜核　網友讚：出口成文

李尚正近期因HOY TV旅遊節目《臥底旅行團》走紅，憑其「啜核」惹笑的主持風格，贏得一大班觀眾支持。早年他因出演《長江七號》曹主任、《西遊·降魔篇》沙僧和《美人魚》警察而為人所熟悉。同期，他亦有參與不少幕後工作，曾任周星馳的星輝海外有限公司電影編劇，與周星馳、郭子健及江玉儀憑《西遊·降魔篇》入圍角逐第50屆金馬獎「最佳改編劇本」。



李尚正十分有喜感。（劇照）

《臥底旅行團2.0》第11集。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

《臥底旅行團》真係勁好睇。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

2010年他在電影方面工作減少，更經歷嚴重交通意外，留院半年後又重回HOY TV擔任節目主持。2014年他與盧頌恩（妹頭）合作主持《臥底旅行團》，以第一身「普通團友」角度參加各種中國大陸短線團（即廉價旅行團）。當中笑料百出，兩人對話更是精彩絕倫。憑「開電視一哥」李尚正和盧頌恩（妹頭）的化學作用，令《臥底旅行團》成日該台的皇牌節目，說「TVB有Do姐農夫，開電視有正哥妹頭」也不為過。

千祈唔好誤會，正哥真係講緊「梯田」。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

「梯田」有「梯水」，好正常。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

黃精糯米酒。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

黃精糯米酒有渣屬正常現象。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

李尚正：「咁黃精係渣嚟㗎嘛！」《臥底旅行團》截圖/開電視）

近日有網民剪輯了節目其中一段放在threads上，引來熱討。片中，正哥和妹頭兩人到訪一間下榻酒店，正哥舉起一支放在房內的黃精糯米酒，正哥表示一支製造日期為2015年，保質期為「長期」的糯米酒。妹頭又驚詫糯米酒內滿是渣滓，正當觀眾疑惑他們會花時間介紹一支「疑似過期變壞」的糯米酒之際，妹頭問：「即係有渣係正常，咁黃精係咩嚟呢？」正哥就爆了一句充滿智慧和常識的說法：「『摺』，咁你有黃精㗎嘛大佬，咁黃精係渣嚟㗎嘛！」

根據網上資料，黃精為傳統中藥，用於強化各種器官與補氣，被認為可以恢復精神活力，特別是當大腦勞累過度、壓力過大或精疲力盡時，具有滋陰潤肺之功效。

這一句，實在不令人佩服李尚正的急才及編劇才華。不少網民都激讚正哥說話十分有深度：「抽得勁自然」、「出口成文」。早前播出一集中，正哥亦以「割韭菜技巧」論展現出其深厚的主持技巧。

李尚正和妹頭想去探洞。（《臥底旅行團》截圖/開電視）

妹頭：「個洞好多人探過。」。（《臥底旅行團》截圖/開電視）