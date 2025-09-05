李小龍啟發麥嘉入行　新藝城七怪奮鬥房爆笑秘辛：喺佢臉上扱印！

麥嘉為80年代港產片的著名人物，早年與吳耀漢、黎應就創辦先鋒電影公司，又與洪金寶另組嘉寶電影公司，及後自組奮鬥電影公司，再後來與黃百鳴、石天創辦新藝城電影公司，產出《追女仔》、《最佳拍檔》系列等賣座又賣埠的經典電影。



黃百鳴YouTube頻道《百鳴歌》日前邀請這位港產片殿堂級人馬 麥嘉，上節目暢談組成新藝城公司的點滴，以及趣事。當中就講到「奮鬥房」的由來和「新藝城七怪」相處之間的事，十分令人津津樂道！

麥嘉回憶起，當年因為工程師最易搵工，所以就揀選了工程科目修讀。他在唐人街睇過李小龍電影後，就自覺「我都識拍啦」，認為：「我呢一生一定要做啲嘢係特別啲嘅，跟住我就去讀電影啦！」可惜「時不與他」，1970年他回港後，李小龍去世，電影業亦一落千丈，他亦在港定居。後來，他又輾轉間做了占士邦007的電影副導演。

之後他開始拍攝低成本的功夫片，認識「任勞任怨」的黃百鳴及石天後，就成立了奮鬥影業公司：「後來組咗新藝城，就要招兵買馬，第一個最熟嘅老友叫吳宇森，但係佢冇加入我哋七人小組。」黃百鳴補充：「因為佢簽咗畀嘉禾，冇辦法。佢就推薦咗個人畀我哋。」麥嘉：「徐克，吓話？」

兩人亦談到「奮鬥房」中發生的趣事。麥嘉表示，「奮鬥房」通常在晚飯11，12點過後開始，直至翌日的7，8點。「仲係要晚晚不停，結果有條友仔，嗰晚夜夜笙歌，醉醺醺咁走嚟度劇本，唔夠幾分鐘就聽到鼻鼾聲，結果我哋就整蠱佢，喺佢臉上面扱印，畫個紅唇。咁佢都唔醒，最後尾拍醒佢。『我哋度完劇本啦。』『嘩，好呀，收工啦！』你知美孚行出去好多人，個個都望住佢個樣笑。」麥嘉笑着說：「佢以為自己紅咗，哈哈。」

那個人是誰？黃百鳴接着說：「嗰個人就係曾志偉。」

