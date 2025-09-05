東張西望｜騙徒呃完120萬仲唔走　變態到同苦主講電話都淫聲浪語

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少情騙、電騙等個案，昨日（4日）一集繼續講到情騙，苦主Mary「報東張」表示自己遇上情騙，被騙去120多萬。50多歲的Mary因為在離婚邊緣，所以在網上認識了這名騙子：「微信嗰度有個二婚平台，介紹個男人畀我識，跟住佢send咗兩張相過嚟，覺得好就交嗰個媒人費。」但是Mary沒有交錢，但在公眾號中發現到這名騙子，於是就開始聊天。

這名騙子的套路與平常的騙子無異，都是離不開親密稱呼及無限的關心，所以Mary亦情難自禁地「沉晒船」，主持林映輝問她：「係唔係先生做唔到，畀唔到你？但你其實好期望有？」Mary表示老公從來都沒有這樣做：「冇㗎，冇呢啲！講多句都冇。女仔都係鍾意呢啲啦。」甜言蜜語過後騙子開始入正題，開始說到錢方面。

騙徒先叫Mary下載公司的應用程式，之後就有不同的投資方法：「呢度有5個房間，5個投資方法，其實都係買大細嘅。」簡單按幾個鍵就能輕鬆賺到數千元：「打工邊賺到咁多？」之後Mary投放的金額愈來愈大，想把彩金拿走時，對方卻諸多阻撓，最後一元都拿不回：「120幾萬，自己個積蓄加加埋埋有50-60萬，股票又賣咗，同親戚又借咗10萬。」連女兒都借了錢給Mary投資下去。

Mary很後悔投放了所有錢進去，說著說著就哭了起來：「好後悔，好後悔搞到咁樣，後悔唔見咗呢筆錢，跟住搞到破產。」騙子騙完錢後，竟然還不放手，Mary還能繼續跟騙子保持聯絡。Mary叫他退還本金就可以，但騙子馬上就變臉：「問佢攞錢就變咗啦。」

騙子除了不還錢給Mary外，竟然還做了些荒唐的事，在與Mary的對話中淫聲浪語：「叫什麼叫？叫叫叫？」Mary問他跟誰說話後，他也不裝了：「沒有啊，這個女人咬我xx！她咬我xx！」Mary表示他明知道在講電話，但仍然這樣做，等是擺明不想跟她聊下去：「正常嘅人都唔會咁樣做，人渣嚟㗎！」

