俠醫｜丁子朗執鄭子誠手尾玩父子丼　仲同劉佩玥聯手食埋陳豪層樓

TVB新劇《俠醫》由陳萍作監製，陳豪、丁子朗、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人主演。鄧世鏗（丁子朗 飾）自日前「奸住登場」搞破壞從中做一系列的小動作後，昨日（4日）一集連父親鄭子誠的女伴劉佩玥都不放過，實行大玩「父子丼」。

鄧世鏗（丁子朗 飾）自日前「奸住登場」搞破壞從中做一系列的小動作後。(《俠醫》截圖)

丁子朗連父親鄭子誠的女伴劉佩玥都不放過，實行大玩「父子丼」。(《俠醫》截圖)

因為凌為民（陳豪 飾）計劃以六千萬元購入騎樓，但他向銀行申請貸款時卻遭到拒絕，陷入了資金困境。母親鄧淑歡（盧宛茵 飾）得知了陳豪的困境，所以想動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅來完成他的意願。盧宛茵向鄭子誠提出分紅時，丁子朗就開始他的陰謀，開始向劉佩玥「埋手」，插手這一單交易，試圖從中獲取利益。丁子朗擁著劉佩玥從房中走出來時，即被鄭子誠見到：「你呢個鹹濕仔，嗰頭扮孝順仔，轉個頭食我條女？」丁子朗不忿氣說：「我大把女啦，使食你嗰條？」

凌為民（陳豪 飾）計劃以六千萬元購入騎樓，但他向銀行申請貸款時卻遭到拒絕，陷入了資金困境。(《俠醫》截圖)

母親鄧淑歡（盧宛茵 飾）得知了陳豪的困境，所以想動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅來完成他的意願。(《俠醫》截圖)

丁子朗就開始他的陰謀，開始向劉佩玥「埋手」。(《俠醫》截圖)

丁子朗，你隻手放邊度！(《俠醫》截圖)

丁子朗連劉佩玥都唔放過。(《俠醫》截圖)

丁子朗好大隻喎。(《俠醫》截圖)

鄭子誠嬲嬲豬俾丁子朗搶咗條女。(《俠醫》截圖)

鄭子誠即表示：「你大把選擇啊！我呢？我身邊得返你啊媽咋！我出去搵下慰藉有咩問題？」但是丁子朗就不認同劉佩玥是「慰藉」，更指自己是為鄭子誠「執手尾」。丁子朗透過各種手段套出內情，發現騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃，這讓他看到了商機。最後丁子朗與劉佩玥聯手，以「任遠藥廠」的名義購入騎樓，新一代「奸仔」真的非丁子朗莫屬。

丁子朗就不認同劉佩玥是「慰藉」，更指自己是為鄭子誠「執手尾」。(《俠醫》截圖)

丁子朗透過各種手段套出內情。(《俠醫》截圖)

最後丁子朗與劉佩玥聯手，以「任遠藥廠」的名義購入騎樓，新一代「奸仔」真的非丁子朗莫屬。(《俠醫》截圖)

