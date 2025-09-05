盧信宥首嘗做設計師出一次性相機　主題同新歌《Gamer》有關

馬來西亞藝人盧信宥（Ash），跟李佳芯黎諾懿一起拍攝的馬來西亞電視劇《義和》日前殺青，可以積極籌備新歌《Gamer》，歌曲今次用了韓國製作團隊，錄了韓文版和廣東話版。為配合宣傳，Ash跟品牌合作以「Gamer」主題設計了現在非常流行一次性菲林相機。

盧信宥（Ash）跟李佳芯黎諾懿一起拍攝的馬來西亞電視劇《義和》日前殺青，可以積極籌備新歌《Gamer》。(公關提供)

Ash首嘗做設計師，左一就是他設計的。(公關提供)

問到Ash第一次設計相機的感受？他表示：「第一次設計相機確實感覺新奇好玩，但同時也感覺任務繁重。因為除了想把『Gamer』世界裡的元素和音樂融合成一個實物之外，也需要兼顧到實用性以及外觀的觀賞性～所以從無到有的過程，分別堆砌了好幾個概念版本。最終選擇以塗鴉式把主題設計呈現，希望除了突顯Gamer的『創造·由我』精神，也藉由白底彩色的機身體現出Gamer創造出煥然一新的新世界。能夠把『Gamer』的概念延伸到一部相機上，感覺就像開啟了一個新的舞台，用另一種方式去表達自己！希望當歌曲出來的時間，大家邊聽歌邊感受Ash的設計概念。」

Ash第一次設計相機。(公關提供)

Ash拍完劇特地回香港出席活動。(公關提供)

Ash今次嘗試做設計師，被問到之後還想設計什麼時，Ash興奮的說：「未來想試試更多跨界的東西，最近產生出想嘗試烘焙的體驗，希望可以有機會創造出專屬的口味或者設計的烘焙產品。另外，也對於手作產品蠻有興趣的，學習新的技能或者手藝，除了體驗感之外，能夠完整作品的那一刻，感覺也會很有成就感吧。對我來說，設計不只是一件產品，而是體現創造力與內心世界的反饋。」

有一大班粉絲現身撐Ash。(公關提供)

Ash仲想繼續設計。(公關提供)