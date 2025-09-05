宋仲基8年後回歸愛情劇集《我的青春》　旺角期間限定店即將登場

由宋仲基、千瑀嬉主演的愛情韓劇《我的青春》即將在明晚（9月5日）首播，該劇以初戀為主題，講述昔日當紅童星鮮于海（宋仲基飾）因大人的慾望而過早失去光芒，長大後他成為小說家兼花藝設計師，選擇遠離喧囂安靜生活。直到他的初戀、娛樂公司經紀人成濟妍（千瑀嬉飾）突然出現，兩人的生活因此發生巨大變化，塵封的情感與記憶也被再次喚醒！這齣有關青春、愛情與成長的動人故事未開播便掀起熱討，今日為你整理以下六大看點，以便韓劇迷提早預熱！

看點一：宋仲基回歸愛情劇種

繼2016年話題神作《太陽的後裔》後，宋仲基時隔8年回歸愛情劇種，推出原創浪漫韓劇《我的青春》，預告王者歸來！談到選擇這部作品的原因，宋仲基表示：「一讀劇本就有一種被治癒的感覺，我向來比較重視角色的故事和背景，鮮于海是富有層次的角色，所以我很喜歡。」

看點二：實力主演的化學反應

貴為韓劇界公認的兩位實力派，宋仲基和千瑀嬉的首次合作備受期待，宋仲基也對拍檔讚口不絕：「千瑀嬉是一位溝通能力出眾的演員，她很有自己的想法，開拍前也做了很多研究，所以我們合作很愉快。」千瑀嬉則表示：「多虧了宋仲基，我得到了非常有趣的經歷！」原來宋仲基為了讓團隊熟落而舉辦了運動會：「我還借了運動場、聘請了主持人，一開始彼此都很尷尬，幸好後來大家回到童心，度過了快樂的時光！說實話我也不是在所有拍攝現場都感到幸福，我也經歷過心累的現場，那些負能量令人既傷心又討厭。」《我的青春》團隊在宋仲基的努力下默契大增，可望發揮更強的化學反應。

看點三：金牌團隊的強強聯手

《我的青春》由《柔美的細胞小將》導演李尚燁與《Run On》編劇樸時玄攜手打造，兩位創作者擅於描繪角色的細膩情感，預告片中鮮于海和成濟妍在花店前重遇，成濟妍坦率地表達對鮮于海的思念，鮮于海則反問對方會否好奇自己的成長經歷，這些細節都展現了編劇和導演對情感的細膩把握，並探討了人們如何走出過去傷痛，重新面對生活​​。

看點四：初戀主題萬年不敗

《我的青春》講述一段跨越十年的愛情故事，鮮于海和成濟妍在年少時互相扶持，不僅展現了初戀的美好和青澀，還探討了初戀對人生的影響，誓將喚起觀眾對於初戀的回憶和情感共鳴！

看點五：多線敘事治癒故事

除了主角的愛情線，該劇還通過其他角色的故事展現了成長的傷痛與自我治癒，例如李宙明飾演的演員毛泰琳是成濟妍負責的藝人，她與學生時代的初戀意外重逢；徐志焄則扮演富二代稅務師金錫柱，他與鮮于海情同兄弟，內心卻充滿孤獨與叛逆。這些角色的故事交織在一起，形成了一個關於成長、傷痛與治癒的多層次敘事。

除了主角的愛情線，該劇還通過其他角色的故事展現了成長的傷痛與自我治癒。

看點六：精美的畫面與音樂

從預告片來看，該劇畫面精良、配樂悅耳，無論是花店的浪漫場景，還是主角們的青春回憶，都通過精緻的鏡頭和動人的音樂得到了完美的呈現，這些元素將為觀眾帶來一場視覺和聽覺的盛宴，進一步增強了劇集的吸引力。

