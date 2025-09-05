苑瓊丹曾到寺廟拍攝後疑患抑鬱　做咩都想喊：嗰度好多骨灰龕

苑瓊丹（苑仔）是圈中老戲骨，從影超過40年，除了拍戲和經營自家生意，近年直播帶貨亦賺到盤滿缽滿！日前，她為鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道擔任嘉賓，當中她自言人生不可能每日都順風順水，不多不少都會有一些情緒問題，但她會想辦法疏通自己：「我想辦法，首先你要想辦法解決這件事，從不同角度分析這件事，成因是甚麼。我差點以為自己是這個抑鬱症的時候，發現原來不是抑鬱症。」

苑瓊丹指自己不是抑鬱症，而是遇到「不乾淨的東西」時狀態非常差：「我自己會搵原因，我唔會去死在這裏，找人解決。」苑瓊丹憶述當年拍完電影後，去不少地方演出，之後返港立即回TVB開工拍外景，當時到寺廟拍攝時，那處有好多骨灰龕，原以與以往沒有甚麼分別，拍完外景返錄影廠後：「坐到晚上一點鐘，就覺得自己好可憐，就問自己，很可憐，一點幾別人睡覺，我仲坐喺度，好忙，究竟我為甚麼，成個星期都係咁，睇到咩都想喊。我就諗，我點解想喊，理由喺邊度，我遇到咩唔如意嘅事？我冇錢咩？我唔靚咩？我被仔飛？問自己，好多事都試過。」

苑瓊丹反覆思考下覺得不對勁：「整個星期都是這樣，做一些自己很喜歡的事，都不行，處於一個非常失落的狀態。當時我已經跟現在的老公說不對勁，他說甚麼事，我就告訴他，我一個星期、整個星期，做甚麼都想哭，出去跑步、出去曬陽光、出去做運動、出去打牌、出去購物，人一見甚麼都想哭，不對勁。」苑瓊丹之後搵人幫手：「好簡單！跪低就咁拍一拍，天朗氣清，冇晒事。」

