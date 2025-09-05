唐文龍升呢做腕錶設計師　推關羽陀飛輪腕錶：好考功夫

藝人唐文龍是娛樂圈中著名的「型男」，除了有一身好武功及健碩的身型，他對時尚也有相當的研究。出生於裁缝世家的他，在紐約著名時尚學府 Fashion Insttute Of Technolay（FIT)畢業，主修女裝設計。當香港陀飛輪品牌萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林（Willam）得知唐文龍擁有過人的藝術天賦和時尚觸覺，特密邀請對方重執畫筆，出任腕錶設計師。

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕錶。（葉志明攝）

今日（5/9）唐文龍現身灣仔會展出席腕錶界盛事「香港鐘表展 2025」舉辦「萬希泉關羽陀飛輪腕錶發布會」，男團Hey Brother成員黃智賢、李思捷及麥長青更專誠到場支持。唐文龍接受《香港01》訪問時表示：「記得一年前喺表展與Willam結緣，然之後就促成咗今日呢件事。其實設計呢種錶嘅時候，當中遇到不少困難，因為關公嘅事蹟太多，要點樣先可以集中到當中嘅精髓係好考功夫，最終我就決定加咗一啲典故事蹟落去，呈現俾大家睇。」

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕錶。（葉志明攝）

對於好友設計的腕錶，黃智賢讚不絕口：「直頭嘩嘩聲，因為之前我係唔知佢設計錶，只係知佢設計時裝，好有研究同品味，同埋錶同車都係男人最着迷嘅嘢，當知佢設計錶，就發現錶當中嘅細節係好有心思，估唔到佢咁有天分。」

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕錶。（葉志明攝）

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕錶。（葉志明攝）

男團Hey Brother成員黃智野、李思捷及麥長青更專誠到場支持好友唐文龍。（葉志明攝）

男團Hey Brother成員黃智野、李思捷及麥長青更專誠到場支持好友唐文龍。（葉志明攝）