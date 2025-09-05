前TVB新聞小花慶祝10周年紀念　嫁太子爺榮升豪門少奶奶住獨立屋

前無綫（TVB）新聞主播蔡雪瑩（Snowy）憑甜美笑容被封「雪瑩BB」，2014年離巢後轉任公關，亦有接主持工作，2016年她與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，升呢豪門少奶奶，兩人育有一子一女。日前蔡雪瑩曬出一家四口慶祝「10周年紀念日」，她以英文寫道：「10周年快樂♥️感謝廚師Will👨🏻‍🍳炮製美味的周年紀念大餐🤤我會給你5星好評，感謝你的愛和付出⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️期待未來更多年♥️」

前無綫新聞主播蔡雪瑩曾任無綫新聞台及無綫互動新聞台主播。（IG@snowychoi）

2016年結婚。（資料圖片）

一家四口幸福美滿。（IG@snowychoi）

相中所見，蔡雪瑩與老公及一對仔女，一家四口在酒店慶祝，房內以「ANNIVERSARY 10」字樣的氣球佈置，身穿白色連身短裙的蔡雪瑩，手抱花束與老公朱威霖頭貼頭合照，十分恩愛！朱威霖更親自下廚炮製大餐，相當溫馨浪漫！

慶祝10周年紀念。（IG@snowychoi）

以氣球佈置。（影片截圖）

大餐。（影片截圖）

朱威霖更親自下廚炮製大餐。（影片截圖）

蔡雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，2010年擔任新聞台主播，她於2014年離巢，2016年奉子成婚，婚後蔡雪瑩主要擔任司儀主持及接拍廣告，曾拍攝ViuTV旅遊節目《歐遊全細界》及電影《寒戰II》，亦有為港台節目《醫生與你》和TVB節目《美食新聞報道》擔任主持工作。今年農曆新年，蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！

形象專業。（葉志明攝）

歐遊。（IG@snowychoi）

蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！（IG@snowychoi）