港姐2025｜呢四位落選港姐唔好走漏眼　庄靜璟反擊haters掀話題

【香港小姐2025】《2025香港小姐競選》於8月31日晚圓滿落幕，李尹嫣、甘詠寧、蔡華英、莫凡、曾閱遙、朱文慧、施宇琪、岳凡荻、陳詠詩、文雅儀、梁倩萱、庄靜璟、袁文靜、何詠多，14位入圍佳麗角逐香港小姐寶座，最後冠、亞、季軍分別是陳詠詩、施宇琪和袁文靜，而最上鏡小姐及友誼小姐就是李尹嫣。



《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩接受訪問時，表示心情激動：「得獎感受係，佢喺台上面叫我個名嘅時候，個腦突然之間空白，但係真係好感動好開心。」（陳順禎攝）

麥美恩都係落選港姐，但係憑努力贏得大家肯定。（截圖）

成為港姐三甲固然值得高興，但成為「落選港姐」亦未必代表星途終點。其實以往有不少「落選港姐」加入娛樂圈後闖出一遍天，例如有1987年參選的邱淑貞、1993年的郭可盈、高海寧、湯洛雯，甚至是《2025香港小姐競選》當晚司儀麥美恩和葉蒨文，《東張西望》的何沛珈、梁敏巧、陳懿德和鄧凱文等，又或是2023年的郭珮文，都是現今在娛樂圈有名及活躍的「落選港姐」，星途發展亦絕不比同屆當選的港姐差。

何沛珈。（IG@hpgroxanne）

何沛珈主持健康資訊節目《健康新聞報道》。（IG@hpgroxanne）

葉蒨文。（IG@sophieysm）

葉蒨文參加《女神配對計劃》。（截圖）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

《2025香港小姐競選》不乏一些亮眼或有話題的「落選港姐」，當中憑身材突圍而出的庄靜璟（Vivian）話題多多，堪稱是2025年港姐的「最強Body」。雖說廣東話認真麻麻，但卻予人一種莫名喜感，安排客串劇集一些小角色，除了需要後期加上字幕外，應該會收到不錯的喜劇效果。

香港小姐2025懶人包｜一文睇晒14位佳麗背景資料／學歷／IG私生活

《2025香港小姐競選》2號，甘詠寧 Phoebe。

《2025香港小姐競選》2號甘詠寧。（陳順禎攝）

《2025香港小姐競選》甘詠寧

《2025香港小姐競選》3號蔡華英 Emily

《2025香港小姐競選》蔡華英

《2025香港小姐競選》，蔡華英雖然最後飲恨於五強，不過她仍然勁好笑容，看來已看開勝負。（陳順禎攝）

又例如2號甘詠寧，3號蔡華英和5號曾閱遙三人，外表亮眼不在話下，而且都是名牌大學出身。甘詠寧任職社工，蔡華英又更曾做過童星，其實相當有潛力跟隨一眾師姐步伐，先從《東張西望》做起，訓練主持及臨場反應，再一步一步發展所長。

《2025香港小姐競選》5號曾閱遙 Elysia

《2025香港小姐競選》5號曾閱遙表演歌劇有30票。（陳順禎攝）

《2025香港小姐競選》5號曾閱遙

《2025香港小姐競選》12號庄靜璟，身材好好！（YouTube截圖/TVB）

《2025香港小姐競選》14位候選佳麗身穿泳衣現身，互選出今屆友誼小姐。（影片截圖）

競選結束後，庄靜璟在小紅書發文：「終於知道為甚麼會有那麼多haters了，我真的是反射弧很長的人，我突然想明白，原來是很多人一旦跪久了就站不起來了。」文中她認為是外表出眾而引來網民攻擊，續說：「正所謂心不死則道不生，木秀於林，風必摧之，人最昂貴的就是自由，我永遠代表我自己。」看來庄靜璟不止身材突出，言詞也十分「有guts」。