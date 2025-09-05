港姐冠軍陳詠詩火辣照流出 網民轟影響港姐形象 朱凱婷15字吐感受

由歷代港姐組成的「慧妍雅集」，今日（5/9）於油塘大本營舉行《慧妍雅集慈善月餅義賣2025》記者會。連任今屆會長朱凱婷（Heidi）率領一眾慧妍雅集委員，進行中秋月餅義賣籌款，吸引大批市民到場支持。

Heidi接受《香港01》訪問時表示：「記得上年接任嘅時候，自己係俾壓力自己嘅，過咗一年之後，慢慢開始習慣，同埋上年經濟都唔係咁好下，我哋都捐咗過百萬俾8間嘅機構，我都好開心。今年第2年，我會用一種享受嘅態度去做慈善嘅心態，唔會再俾壓力自己，畢竟過去都係同自己比較。」

被問到上屆港姐工作量不多，有否向無綫反應她們的狀況？Heidi表示：「我諗都係成個大環境嘅關係，我希望佢哋等到機會。不過本身季軍楊梓瑤都有同我哋講，佢喺北京讀緊演藝，變咗可能會有其他機遇。而亞軍梁嘉瑩佢畫畫好叻，變咗可能喺藝術上可以發展。而倪樂琳都開始好似拍劇，變咗佢都又冇話向我哋求助。不過咁，做呢行無論咩時間，都要好好裝備自己。」

對於今屆港姐冠軍陳詠詩火辣真空冧仔照流出，隨即引起網上熱討，有網民認為與港姐冠軍應有的良好優雅形象有嚴重落差。網民轟影響港姐形象。Heidi表示：「其實我覺得而家嘅年代都好正常啫，大家拍拖後生仔女，情侶熱戀都唔係啲咩事，同埋都係泳池游水。咁我又唔覺得係啲咩事。同埋佢都好大方，都同大家講平時拍拖嘅嘢都可以分享。（網民覺得同港姐冠軍形象有落差！）我就覺得呢啲就歸返人哋嘅私人生活，我哋無需去評論，同唔好切入得太多。」

