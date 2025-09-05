鄭裕玲大讚金珉奎@SEVENTEEN靚仔又風趣　聞黃子華緋聞咁回應

Do姐大讚金珉奎真人靚仔。（葉志明攝）

SEVENTEEN成員金珉奎MINGYU今晚（5日）在港出席代言活動，吸引逾千名粉絲到場，企滿商場6層樓。鄭裕玲（Do姐）身為活動司儀，除了為自己爭取福利合照外，又提MINGYU向商場四周及上幾層的粉絲微笑揮手打招呼。

活動上，不停教珉奎講廣東話。（葉志明攝）

Do姐接受訪問時，大讚MINGYU真人十分高大靚仔、語言能力又強。去年Do姐在同一地方擔任活動司儀，對象是零死角的車銀優，問到是否已忘記對方， 她說：「佢而家去咗當兵，聽講都好受歡迎，同埋派咗佢去洗碗，好多人去睇佢洗碗。」Do姐又大讚兩位代言人都十分優秀，各有不同的味道。問到月底會否去看SEVENTEEN演唱會，Do姐表示到時可能有工作在身，所以暫時未知，但想請SEVENTEEN出演「The Do Show」。

Do姐表示生日會在工作中度過，又指自己熱愛工作。（葉志明攝）

Do姐將於本月9日生日，願望是身體健康，以及「The Do Show」可有多元化發展，她又叮囑大家不要破費買禮物。提到早前與顧紀筠（顧老闆）、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤相聚，Do姐表示難得約齊人：「個個都難約，有唔同嘢做，每次可以一聚都好珍惜。」 而提到黃子華日前「背後的女人」而引起緋聞，Do姐即謂：「呢啲唔關我事，無論邊個都好，佢嘅私事我哋唔好關心咁多。」