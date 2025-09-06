俠醫｜丁子朗好艷福食勻晒兩位女主角　仲奉旨大放「渣男語錄」

TVB新劇《俠醫》昨日（5日）播出第五集，劇中「奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）一日比一日奸。繼早前搞破壞做小動作外，連父親鄭子誠的女伴劉佩玥都不放過，把劉佩玥「吃乾抹淨」，氣到鄭子誠大罵他是「鹹濕仔」扮「孝順仔」。

劇中「奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）一日比一日奸。(《俠醫》截圖)

丁子朗連父親鄭子誠的女伴劉佩玥都不放過，把劉佩玥「吃乾抹淨」。(《俠醫》截圖)

「鹹濕仔」丁子朗今集又出動，原來他早就看中張曦雯，在購入騎樓後一同慶功，丁子朗藉機向張曦雯灌酒。張曦雯醉後被丁子朗帶走，丁子朗把車停在一旁後竟然對張曦雯大起色心！於是便借機親吻她，張曦雯覺得被侵犯後醒過來即推開丁子朗說：「痴線㗎你？」丁子朗死心不息打算上前扶著張曦雯，更被她喝罵：「你行開啦！」再送他一個巴掌，留下深深不忿的丁子朗在原地。

「鹹濕仔」丁子朗今集又出動，原來他早就看中張曦雯。(《俠醫》截圖)

丁子朗藉機向張曦雯灌酒。(《俠醫》截圖)

張曦雯醉後被丁子朗帶走，丁子朗把車停在一旁後竟然對張曦雯大起色心！(《俠醫》截圖)

丁子朗藉機借機親吻她，張曦雯覺得被侵犯後醒過來即推開他。(《俠醫》截圖)

丁子朗你錫還錫，做咩學鄭子誠要聞人地女仔。(《俠醫》截圖)

張曦雯更送了一巴掌給丁子朗。(《俠醫》截圖)

丁子朗「姦」奸不成，深深不忿。(《俠醫》截圖)

之後渣男丁子朗又繼續發放「渣男金句」，因為劉佩玥已經視自己為丁子朗的親密愛人，但其實當初丁子朗只是利用她購入騎樓才跟她發生關係。騎樓買賣失敗後劉佩玥向丁子朗表示責任都在張曦雯身上，更說：「我同你嘅關係，唔要佣都得啦！」但即被丁子朗推開說：「搞清楚先！我同你咩關係啊？你真係咁天真咩？我係唔想啊爸沉船先溝你咋，你以為同我瞓過就做到我條女啊？咪咁單純啦！」認真渣到極點，瞬間令「綠茶婊」都劉佩玥不知所措。

渣男丁子朗又繼續發放「渣男金句」。(《俠醫》截圖)

當初丁子朗只是利用劉佩玥購入騎樓才跟她發生關係。(《俠醫》截圖)

丁子朗：我係唔想啊爸沉船先溝你咋。(《俠醫》截圖)

丁子朗：你以為同我瞓過就做到我條女啊？(《俠醫》截圖)

劉佩玥去酒吧賣醉，但就不停傳訊息給丁子朗，更以他一張赤裸裸的照片威脅他來酒吧。丁子朗亦有到酒吧找劉佩玥，劉佩玥以為自己得逞，結果被反將一軍。丁子朗完全不怕劉佩玥的威脅，反而把照片在酒吧中公諸同好：「大家過嚟睇下，我張相嚟㗎！大唔大隻啊？好唔好J啊？英唔英偉啊？好冇睇啊？我仲有第二張㗎！」之後就向在場的人展示劉佩玥赤裸睡著的照片，讓劉佩玥無地自容，難怪他之前接受訪問時都提過今次於劇中是一個壞事做盡的渣男。

劉佩玥去酒吧賣醉，但就不停傳訊息給丁子朗，更以他一張赤裸裸的照片威脅他來酒吧。(《俠醫》截圖)

丁子朗完全不怕劉佩玥的威脅，反而把照片在酒吧中公諸同好。(《俠醫》截圖)

之後丁子朗就向在場的人展示劉佩玥赤裸睡著的照片。(《俠醫》截圖)

丁子朗又有新金句，話劉佩玥係「地產雞」。(《俠醫》截圖)

另一幕是怒氣攻心的丁子朗在酒吧附近遇上張曦雯，因為騎樓的事他憎透了張曦雯及陳豪，見到她落單一人，便起了「色心」。丁子朗尾隨張曦雯去到一個沒人的地方便上前捉住了她：「你喺度就啱啦，你今日夾埋我表哥過我一棟，係咪應該好好補償畀我？」張曦雯雖然叫著救命想逃跑，但還是被丁子朗捉住，企圖侵犯張曦雯，在丁子朗親吻張曦雯的頸時，正義的化身陳豪就出現了。陳豪把丁子朗扔到旁邊，救了張曦雯，「鹹濕仔」丁子朗「姦」計又不成。

怒氣攻心的丁子朗在酒吧附近遇上張曦雯。(《俠醫》截圖)

丁子朗見到她落單一人，便起了「色心」。(《俠醫》截圖)

丁子朗尾隨張曦雯去到一個沒人的地方便上前捉住了她。(《俠醫》截圖)

丁子朗企圖侵犯張曦雯。(《俠醫》截圖)

