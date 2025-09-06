港姐季軍袁文靜公開香閨內部驚現家徒四壁　獨居一原因選兩房兩廳

《2025香港小姐競選決賽》冠亞季軍日前已誕生，冠軍由陳詠詩奪得，亞軍施宇琪，季軍袁文靜，李尹嫣則獲「友誼小姐」以及「最上鏡小姐」。有網民讚季軍以及最上鏡小姐都比冠軍和亞軍靚，袁文靜即說：「唔覺得係咁樣，我覺得Stacey好靚，每人都有唔同嘅靚。」袁文靜相當受網民喜愛，近日有內地博主「阿秦在香港」於小紅書上分享了早前到訪袁文靜香港住所的影片，公開了她的香閨內部裝潢。

（左起）亞軍施宇琪、冠軍陳詠詩、季軍袁文靜（陳順禎攝）

13號袁文靜 Jane

（13）袁文靜

（13）袁文靜

（13）袁文靜

袁文靜從上海來到香港約半年時間，她參選港姐前在大學裡工作，因為參選港姐而辭職，並搬到距離TVB較近的地方居住。袁文靜在港姐決賽前接受內地博主阿秦到她家中訪問，該博主分享了一段開箱袁文靜香閏的影片，袁文靜透露現時租住的單位約月租約2萬港元。從影片可見，袁文靜的寓所裝修屬於一般新樓盤的簡潔風格，以淺色為主，有兩房兩廳，還有一個望到屋苑園景的露台，景觀開揚。

袁文靜接受博主到她家訪問。(阿秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀廚房，指自己喜歡下廚，還擁有川菜廚師證，她選的住所廚房面積比較大。袁文靜又帶主持參觀飯廳及睡房，裡面擺放的物品不多，呈現出一種「家徒四壁」的狀態，就連化妝品都極少。博主問袁文靜的化妝品都放在哪裡時。袁文靜便走入廁所，拿出一個化妝袋給博主看，博主對於她只要那麼少化妝品大感驚訝。袁文靜表示兩房兩廳才夠她住，面積太小做不了什麼。

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)

袁文靜帶博主參觀她在香港的家。(陳秦在香港@小紅書)