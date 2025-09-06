Edan呂爵安認經濟環境令資源較少：藝人好難有穩定工作

Edan呂爵安與阿正今早（6日）合體搵真銀，兩位在台上又自爆相識經過係因為玩交友Apps。提到早前阿正爭取為弟弟做紅娘，想撮合Edan好妹妹小如豬，阿正表示私下有問過小如豬：「佢話可以食下嘢。」Edan就半落閘表示可以識朋友，又叫大家不要給太大壓力。

Edan與阿正齊齊出席活動。（陳順禎攝）

阿正近日搬屋，但她否認是賺大錢，又表示：「如果多個人就好，所以擺咗兩個枕頭。」但即被Edan笑另一枕頭是畀貓貓用。問到二人之後會否繼續合作搵真銀，阿正笑言一齊擺心心動作並非尷尬，而是難受，但如果薪酬可觀，也不介意更親密。Edan則自稱是專業演員，「有好角色的話，導演叫到，咀！」

派心心時大家都好勉強。（陳順禎攝）

另外，對於有網民批ViuTV經營藝人不濟，Edan表示：「資源嚟講大家都比較少，因為經濟無咁好，電影都進入冷清階段，而我哋呢行好難有一個穩定嘅工作機會或來源，所以好多時都要睇時勢，當然我哋好好彩，有好多工作機會，我相信想入行嘅人，有得進入一個公司或電視台，好似我當初入MIRROR，有咩機會就去做，未有機會就裝備好自己，呢個年代可能用社交媒體都可以令自己被更多人認識。咁希望大家嚟緊可以有更好，有更多資源做唔同嘅嘢嘢。」