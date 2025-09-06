Super Tiger李紹堅離巢　萬年閒角曾主演一集《愛回家》演技超好

【無綫TVB/藝人離巢/李紹堅/愛回家/Super Tiger】曾在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》第1705集中飾演「變態佬」林子穎的李紹堅，是10人限定男團「Super Tiger」成員之一，日前他在社交平台宣布離巢無綫（TVB）。



阿壯、林子穎、Mike。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

TVB素有「電視夢工場」之稱，是不少影視巨星，幕後殿堂級人馬的搖籃，如周星馳、周潤發、劉德華、梁朝偉、「杜Sir」杜琪峰，以至近年的林峯、古天樂、萱宣、佘詩曼、陳豪、黃宗澤等都是TVB出身。每年加TVB，再由閒角，配角，朝着主角地位一步步爬上的藝人亦不計其數，李紹堅在2019年7月加入，2025年1月離巢，雖只有5年幾時間，但亦曾在觀眾心中留下印象。

吳偉豪孖李紹堅咀嘴拍片谷生意。（資料照片）

李紹堅於2019年第30期藝訓班畢業後就加入TVB，有不少演出機會，2021年曾參加《盛·舞者》與王君馨同一隊，也曾出演過原創劇《凶宅清潔師》飾演Carlos一角。除了《愛．回家之開心速遞》外也曾在《青春本我》、《食腦喪B》、《童時愛上你》等劇出演過一些「跑龍套」角色。早年於《愛．回家之開心速遞》第1705集中飾演「變態佬/跟蹤狂/超級直男」林子穎一角可算是他入行以來最多戲份的一次，足足成集都圍繞着他展開，戲份十分多。

呢條Hehe片真係好有喜劇效果。（資料照片）

除此之外，在2023年播出的《你好，我的大夫》中，也曾與吳偉豪「hehe」拍激吻戲份，也是一時佳話！當時吳偉豪也直呼尷尬：「我都唔知點講好，睇到劇本時真係好驚訝，拍嘅時候我諗唔單止我同紹堅，啲Crew都好尷尬，每次一CUT機個個都係『嘩』一聲，我哋拍完每個Take都唔敢睇Playback。」

李紹堅飾演林子穎。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇集演出外，2022年李紹堅也被選為10人限定男團「Super Tiger」成員之一。初代成員包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其等人，後來5月進行重組，羅天宇、曾展望、林俊其和李紹堅等人退出，換上葉泓聲、林子超和邵展鵬，變成7人組合。由此可知，當年他亦曾被高層「睇好」。2019年加入TVB以來，他飾演過共42次閒角。據知，他在2022年5月由基本藝人合約轉為經理人合約。

李紹堅企位在袁偉豪之後。（葉志明攝）

日前，他在個人社交平台上宣布在今年1月已離開TVB。他以黑底白字配圖：「消息！李紹堅已離開公司TVB。2019.07.15 - 2025.01.15」 ，並寫道：「係呀，我正式離開咗啦。雖然依家先公開，但好多謝一路遇到的人與事，經歷唔多唔少，令我成長左好多亦成熟咗。多謝係公司陪伴我的兄弟姊妹，無論咩都好，大家都要加油，繼續做自己鍾意做既野。初心還在，遲啲見」。不少前同事亦留言祝福，黃建東：「開心認識你，加油加油」，羅毓儀送上3個Hi Five的emoji，何廣沛：「加油bro」，曹銦玲：「oushhh！」，林俊其送上一個碰拳的emoji。

又一位離巢TVB。李紹堅表示今年一月已離巢。（截圖）

+ 4